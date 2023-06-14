مظاهرة في كري سبي المحتلة لرفع أيدي المرتزقة عن مقدراتهم

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بخروج أهالي مقاطعة كري سبي المحتلة في مظاهرات لرفع الظلم والسرقات التي يعانون منها تحت نير المحتل التركي ومرتزقته الذين يعيثون فساداً في مناطقهم منذ احتلال المقاطعة وأجزاء واسعة من أريافها في الـ 9 من تشرين الأول عام 2019.

وبحسب المصدر فإن المتظاهرين طالبوا بحل ما تسمى" المكاتب الاقتصادية" المشرفة على عمليات النهب في كل من مركز مقاطعة كري سبي المحتلة وبلدة سلوك، ورفع يد فصائل المرتزقة عن الحياة المدنية للأهالي وأساليب معيشتهم من حيث "المواسم الزراعية، المازوت، الصوامع، الأفران وغيرها".

ولفت المصدر إلى أن المتظاهرين طالبوا أيضاً بحل ما يسمى" مجلس تل أبيض المحلي" التابع للاحتلال التركي، والذي يصفونه بالفاسد الأكبر، بعد تحكمه بمقدرات الأهالي وصفقات الفساد التي تتم عبر الشخصيات المتنفذة فيه.

هذا وتختص المكاتب الاقتصادية بعمليات الاستيلاء على أراضي وممتلكات المهجرين والأملاك العامة في مقاطعة كري سبي المحتلة، بالإضافة إلى تعيين أشخاص في الفترة الأخيرة من قبل هذه المكاتب لشراء محاصيل الأهالي من القمح بأسعار بخسة تمهيداً لنقلها إلى الداخل التركي.

ANHA