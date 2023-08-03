مظاهرة في كري سبي المحتلة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بخروج المئات اليوم، في مقاطعة كري سبي المحتلة بمظاهرة احتجاجاً على جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ضمن المقاطعة التي احتلتها تركيا منذ تشرين الأول عام 2019.

وطالب المتظاهرون بحل ما يسمى "المجلس المحلي" وكف يد الاحتلال التركي والمرتزقة عن المنطقة.

وشهدت المقاطعة المحتلة وبلدة سلوك يوم أمس، إضراباً عاماً عن العمل في كافة المحال التجارية احتجاجاً لنفس الأسباب.

وتعد هذه المظاهرة الثانية خلال الشهر الحالي، حيث خرج أول أمس أهالي بلدة سلوك التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة بمظاهرة مماثلة.

وخرجوا في مظاهرتين في ١٤ و١٧ تموز المنصرم طالبوا من خلالها بحل ما يسمى "المجلس المحلي" ورفع يد الاحتلال التركي والمرتزقة عن مناطقهم.

(د)

ANHA