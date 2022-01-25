مظاهرة في حلب ضد هجمات تركيا ومحاولات إحياء داعش

خرجت عضوات اتحاد المرأة الشابة وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وقوات الأمن الداخلي وممثلو الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية في مظاهرة، تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

حمل المتظاهرون خلالها أعلام اتحاد المرأة الشابة، وصور القائد عبد الله أوجلان، وصور شهداء مجزرة كوباني الأخيرة ويافطة كُتب عليها "ضد الاحتلال.. المرأة الشابة تتعهد بالانتقام".

انطلقت التظاهرة من أمام قبو ياسين الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود لتجوب شوارع الحي الرئيسة، وسط ترديد الشعارات التي تدين هجمات الاحتلال على شمال وشرق سوريا وشنكال، وتُحيي وتُمجد المقاومة، لتتوقف في ساحة السبع شهداء، الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ألقت هيفا بكر كلمة باسم اتحاد المرأة الشابة، أشارت فيها إلى مساعي دولة الاحتلال التركي من شن هجماته، وقالت: "تركيا تسعى بكافة السبل إلى إبادة وإنهاء الكرد".

نوّهت هيفا إلى أن الشبيبة الثورية تصد هجمات دولة الاحتلال التركي بوتيرة عالية، وقالت: "الشبيبة في الأجزاء الأربعة من كردستان تقاوم وتكافح هجمات الاحتلال وتُفشل مخططاتها وتُسطر الملاحم عبر التاريخ".

وأشارت إلى ضعف الدولة التركية في الفترة الأخيرة، حيث لجأت إلى دعم مرتزقة داعش ومحاول إحيائه في شمال وشرق سوريا؛ للانتقام من الهزائم التي مُنيت بها، وقالت: "تركيا تستخدم داعش كورقة لارتكاب جرائمها في شمال وشرق سوريا".

وذكرت أن دعم تركيا لمرتزقة داعش، وشن هجمات على تل تمر وعين عيسى وقضاء شنكال، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لبدء هجماتها على مقاطعة عفرين المحتلة، ليس من قبيل المصادفة، فإن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على نوايا تركيا الخبيثة في قضم المزيد من أراضي شمال وشرق سوريا.

هيفا بكر، أكدت باسم اتحاد المرأة الشابة، أنهن وبروح المقاومة سيهزمن جيش الاحتلال، وقالت: "بالسير على نهج القائد عبد الله أوجلان وبمقاومة الكريلا سنفشل مخططات الدولة التركية لاحتلال المزيد من مناطقنا".

كما أدانت هيفا بكر في ختام كلمتها، هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وشنكال، وجددت العهد بالسير على خطا الشهداء وعدم التخلي عن خط المقاومة لتحقيق النصر والحرية ودحر الاحتلال.

(ن ش/ي م)

ANHA