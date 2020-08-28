وشارك في المظاهرة المئات من أهالي ديرالزور التي انطلقت من منطقة العزبة في ريف ديرالزور الشمالي وسارت حتى دوار المعامل في الريف الغربي.

طالب المتظاهرين خلالها من التحالف الدولي و قوات سوريا الديمقراطية إخراج "الميلشيات الإيرانية" من شرق الفرات بسبب ما تقوم به من تغيير ديمغرافي وتهجير قسري لأهالي قرى (الحسينية – حطلة – الصالحية –مراط -طابية –خشام – مظلوم ) الواقعة شرق الفرات والتي تسيطر عليها الحكومة السورية والقوات الإيرانية.

ورفعت لافتات أخرى كتب عليها "إيران وروسيا أخرجوا من أرضنا وبيوتنا - شيوخ عشائرنا من لم يطالب بإسقاط النظام لا يمثلنا - لا للطائفية لا للعنصرية".

و الجدير بالذكر أنه تشهد مناطق ريف دير الزور منذ مدة مظاهرات متواصلة تطالب بإخراج "الميليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري والقوات الروسية" من دير الزور وشرقي الفرات، وأكد المتظاهرون أنهم مستمرون بالتظاهر كل يوم جمعة حتى تلبية مطالبهم.

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ANHA