مظاهرة في عين عيسى تنديداً بتهديدات السلطات التركية للقائد عبد الله أوجلان

في إطار ردود الفعل المنددة بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتسليم السلطات التركية رسائل تهديد له، والتي كشف عنها عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني صبري أوك، خرج أهالي ناحية عين عيسى اليوم في مظاهرة.

وانطلقت المظاهرة من أمام الجامع الكبير باتجاه دوار الشهيد جودي وسط الناحية، حاملين صور القائد عبدالله أوجلان، ويافطات كتب عليها "لا حياة دون القائد"، "حرية القائد ضمان للديمقراطية واستقرار المنطقة"، وترديد هتافات "يسقط يسقط أردوغان، عاش القائد أوجلان"، "لا حياة دون القائد"، "تسقط الفاشية".

ولدى وصولها إلى الدوار، ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مقاطعة كري سبي، قيس الذياب، كلمةَ أكد فيها: "أن استمرار العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان عار على القوى الدولية التي تدعي تحقيق العدالة، وتأكيد على ازدواجيتها في تطبيق مبادئها المبنية على أسس تحقيق العدالة ونصرة المظلوم".

وأشار إلى أن "السياسة المتبعة من قبل سلطة الاحتلال التركي استهداف للشعوب الحرة، ومحاولة كسر إرادة الشعوب المقاومة لكونها انتهجت فكر القائد أوجلان الذي يمثل أيقونة العيش المشترك وأخوة الشعوب التي أرادها لشعوب المنطقة لتحقيق السلام، ومعالجة قضايا المنطقة".

وشدد في ختام كلمته على وجوب رفع وتيرة النضال والمقاومة حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

وانتهت المظاهرة بترديد المتظاهرين "عاش القائد أوجلان"، "تحيا مقاومة السجون".

(د)

ANHA