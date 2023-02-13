مظاهرة في عين عيسى تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله اوجلان

ونظمت المظاهرة التي شارك بها المئات من أهالي ناحية عين عيسى وريفها، بالإضافة لمهجري مقاطعة كري سبي من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بمقاطعة كري سبي.

انطلقت المظاهرة من امام الجامع الكبير وسط الناحية وصولاً لدوار الشهيد جودي، مرددين الشعارات التي تحيي القائد وتدين المؤامرة الدولية عليه، وتطالب بالحرية الجسدية له، رافعين معهم صور القائد ويافطات كتب عليها" حان وقت حرية القائد جسدياً ندين المؤامرة الدولية على القائد".

وعند الوصول إلى دوار الشهيد جودي القى نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي هزاع محمد كلمة بين فيها بأن الدول الرأسمالية المستبدة استهدفت كافة الشعوب المضطهدة بشخصية القائد عبدالله اوجلان وحبس افكاره بين جدران السجن خوفاً من انتشارها وتمددها إلى بلدانهم.

وقال هزاع: "هذه الدول إذا فكرت بأنها بحبس القائد استطاعت حبس أفكاره فهي متوهمة لأن افكاره وفلسفته لامست قلوب الشعوب المضطهدة واستطاع رفاق دربه نشرها في العديد من مناطق ودول العالم".

وفي ذات الصدد، قالت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي بمقاطعة كري سبي بيرفان اسماعيل: "نحن شعوب المنطقة نطالب كافة المنظمات الانسانية والدول الكبرى بالضغط على الدولة التركية لفك العزلة المفروضة على قائد الشعوب الحرة (عبدالله اوجلان) والكشف السريع عن وضعه الصحي، وتحريره جسدياً".

وانتهت المظاهرة بالهتافات التي تحيي القائد عبدالله اوجلان وتندد بالمؤامرة الدولية.

(د)

ANHA