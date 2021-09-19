مظاهرة في الشهباء تستنكر جريمة اغتيال الشهيد ياسين بولوت

وتظاهر اليوم المئات لاستنكار جريمة الاغتيال، معتبرين ذلك حصل عبر خيانة بعض الأطراف في باشور كردستان، مطالبين الشعب الكردي في عموم كردستان الانتفاض في وجه الخيانة ومخططات المحتلين.

وبدأت المظاهرة على طريق ناحية الأحداث – قرية تل قراح وسارت حتى مدخل قرية تل سوسين في مقاطعة الشهباء.

ورفع المتظاهرون صور المناضل الشهيد "ياسين بولوت" وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتبت عليها "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة".

وبعد توقف المظاهرة في مدخل قرية تل سوسين وقف الحضور دقيقة صمت، ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين زلوخ بكر كلمة أكدت فيها بأن مخططات العدو لن تنال من إرادتهم وأضافت: "نحن الشعب الكردي ذو إرادة صلبة لن تنال مخططات العدو من إرادتنا تلك، فمهما حاول الأعداء كسرنا وإبادتنا لن يقدروا على ذلك".

وأضافت زلوخ "إن الأعداء اتحدوا مجدداً للنيل من الشعب الكردي، فمخططاتهم سارية باتفاقيات من قبلهم، ولهذا تبقى الدول العالمية صامتة حيال الانتهاكات الحاصلة بحقنا".

من جهته نوّه نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الشهباء إسماعيل موسى بأن السياسات التركية في المنطقة تهدف لإبادة الشعب "إن تركيا تمارس نفس السياسات في شمال وشرق سوريا وفي باشور كردستان، وتهدف من خلال تلك السياسات أن يباد الشعب الكردي".

وأشار موسى بأن الاغتيال في باشور يشير إلى وجود يد الخيانة خلفها، وقال: "توجد يد الخيانة خلف هذا الاغتيال، فعلى الشعب أن يقف في وجه تلك السياسات، ويتحد ضد جميع الأعداء لينتصر".

وفي النهاية ردد المتظاهرون شعارات تستنكر الخيانة.

(كروبل)

ANHA