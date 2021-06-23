مظاهرة في الشهباء استذكاراً لشهيدات مجزرة حلنج ولمناهضة إبادة الهوية السياسية

وتجمع الآلاف من أهالي إقليم عفرين على الطريق الرئيس لقرية تل قراح التابعة لناحية احداث في مقاطعة الشهباء، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشهيدات الثلاث (أمينة، هابون، زهرة) اللواتي استشهدن في المجزرة التي ارتكبتها مسيرة للاحتلال التركي بحق الشهيدات في قرية حلنج بريف مقاطعة كوباني، وصور الشهيدة دنيز بويراز، كما رفعوا أعلام مؤتمر ستار وأعلام مجلس المرأة الحرة للشهباء، ولافتات كتب عليها "إن نضالنا التحرري قد وصل إلى هذه المرحلة نتيجة التضحيات الجسام التي قدمها شهداؤنا الأبرار" ، "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة" ، "شهيدات شهر حزيران".

وجابت التظاهرة الشارع الرئيس وصولاً إلى مخيم سردم وسط ترديد شعارات تمجد الشهداء، وتستنكر استهداف المرأة السياسية والمناضلة.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة مخيم سردم وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار من قبل العضوة وحيدة خليل قالت فيها: "في مثل هذا اليوم في 23 حزيران 2020 في قرية حلنج، تم الاستهداف بشكل وحشي ثلاث مناضلات باستخدام أسلوب قذر".

وأضافت وحيدة قائلة: "في تلك المجزرة فقدنا ثلاث شهيدات (زهرة، هابون، أمينة)، في حزيران في شخصية رفيقاتنا الثلاث نستذكر كافة شهيدات الحرية وننحني إجلالاً لهن".

وتابعت وحيدة: "في مقاومة الشعوب وخاصة مقاومة المرأة على مر التاريخ يتعرض الشعب للمجازر، كمجزرة باريس، وديرسم، حلبجة، عفرين، حلنج، وإزمير مؤخراً، تلك السياسة مستمرة أمام حركة المرأة".

وألقيت بعدها كلمة باسم مجلس المرأة الحرة للشهباء من قبل وردة شيخو قالت فيها: "في هذا اليوم نجتمع في وقفة حاشدة لنعبر عن تضامننا مع المرأة في جميع أنحاء العالم، رافضين ما تتعرض له من جرائم وانتهاكات بحق الإنسانية من جميع الأطراف والأنظمة الاستبدادية".

وأضافت وردة: "إننا اليوم نستذكر الشهيدات اللواتي ضحين بأرواحهن لنيل الحرية والحياة الكريمة، نحن نعلم جيداً ونحن على يقين بأن ثورتنا في روج آفا هي ثورة التغيير وكسر الذهنية ورفع القيود، وبهذا نزداد صلابة وقوة لأننا صاحبات قضية".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تخلد الشهداء.

(ل شل)

ANHA