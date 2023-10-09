مظاهرة في الرقة تنديداً بالمؤامرة الدولية واحتلال سري كانيه وكري سبي

شارك اليوم، المئات من أهالي الرقة وممثلون عن المؤسسات المدنية والعسكرية والتنظيمات النسائية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس الرقة المدني ومجالس الشعب في الرقة وريفها، في مظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وباحتلال تركيا لسري كانيه وكري سبي.

وانطلقت المظاهرة من أمام حديقة الرشيد وصولاً إلى دوار النعيم في مركز المدينة، حمل المشاركون فيها صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام الأحزاب السياسية، وصور الشهداء، ويافطات كتب عليها شعار المظاهرة "بوحدة الشعوب سنهزم هجمات الفاشية التركية وسنحرر القائد آبو".

وعند الوصول إلى دوار النعيم وقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ثم ألقت عضوة مكتب تجمّع نساء زنوبيا، شيرين غواص، كلمة قالت فيها "بدايةً نحيي المقاومة التاريخية للقائد عبد الله أوجلان في إمرالي ونستذكر كافة الشهداء وننحني إجلالاً لهم ونحيي مقاومة رأس العين وتل أبيض".

وأضافت شيرين غواص "نحن شعب وشمال شرق سوريا سنبقى في الساحات حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية وأن نصعّد نضالنا وفق شعار (لا حياة بدون القائد)، لأن حريته هي ضمان السلام في الشرق الأوسط والعالم".

كما ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في مجلس الرقة المدني، خالد بركل، كلمة قال فيها "الهدف من أسر المفكر والقائد عبد الله أوجلان، هو النيل من هذا الفكر النيّر ولكن سرعان ما انضمت قوافل الحرية والتفوا واجتمعوا حول فكر القائد وتبنوه وأبدوا مواقفهم عالية في ساحات النضال والكرامة، والآن في شمال وشرق سوريا بفضل تلك الأفكار نرى الإدارة الذاتية، ونرى روح التشاركية سائدة ونرى مكتسبات بفضل المنتمين لمدرسة الشهداء".

واختتم خالد بركل كلمته بالقول: "رسالتنا للعالم أجمع هي أن مشروعنا مشروع إنساني ومشروع لكل الإنسانية على الرغم من المخططات والمؤامرات سنسير ونمضي نحو سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية".

وانتهت المظاهرة بهتافات "لا حياة بدون القائد".

(م خ/ك)

ANHA