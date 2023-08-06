مظاهرة في الرقة

خرج، اليوم، المئات من أهالي مدينة الرقة وريفها في مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، بتنظيم من حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة في مدينة الرقة.

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من أمام مشفى الأطفال في المدينة، إلى جانب الأهالي، أعضاء من المجالس المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، حاملين يافطات كتب عليها "بروح الآبوجية جددوا أنفسكم وانصروا معركة الحرية"، "ضد العزلة والاحتلال والخيانة هلموا لمعركة الحرية".

وتوجهت المظاهرة إلى ساحة المرأة وسط ترديد شعارات "لا حياة دون القائد"، و"تسقط الفاشية التركية"، و"بالروح بالدم نفديك يا قائد"، و"عاشت أخوة الشعوب"، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وتحولت إلى وقفة جماهيرية في ساحة المرأة، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم قرأ بيان للرأي العام، من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية محمد العلي، واستنكر المؤامرة الدولية على القائد عبد الله اوجلان، العزلة المفروضة عليه.

ولم يرّ البيان المؤامرة بمعزل عمّا يشهده الشرق الأوسط من مخططات دولية، تهدف إلى التجزئة والاحتلال من جديد.

وأكد البيان أن سياسة العزلة المفروضة في سجن إمرالي لن تتمكن من حجب أفكار القائد عبد الله أوجلان عنهم، بالقول "لن تستطيعوا حجب شمسنا، حريتنا من حرية القائد عبد الله اوجلان الجسدية"، والمعاهدة على مواصلة النضال والسعي حتى تحقيق حريته الجسدية.

(أم/خ)

ANHA