مظاهرة في الدرباسية تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي

خرج اليوم، العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية، في مظاهرة؛ للتنديد بالهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركية منذ ليل 19ـ 20 تشرين الثاني الجاري.

وشارك في المظاهرة، أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في الناحية، بالإضافة إلى أعضاء المراكز والمؤسسات المدنية، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية.

جابت المظاهرة التي بدأت من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية، الشارع الرئيس للناحية، وسط ترديد المشاركين الشعار "لا للاحتلال التركي".

وعند وصولهم إلى أمام دوار كاردينيا وسط الناحية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت العضوة في حركة الشبيبة الثورية السورية، إليزا حسو، كلمة، أشارت فيها، إلى أن دولة الاحتلال التركية تواصل هجماتها على عموم أجزاء كردستان، بكافة الأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً، بهدف القضاء على حركة الحرية التي ناضلت من أجل تحقيق حرية الشعوب المضطهدة".

ونوّهت إليزا إلى أن هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، تأتي نتيجة تراكم الأزمات التركية الداخلية "دولة الاحتلال التركية تحاول من خلال شن هجماتها على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، تصدير أزماتها، وكسب حاضنة شعبية قبل موعد الانتخابات التركية".

وأكدت إليزا في ختام حديثها، أن حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، سيواصلان فعالياتهما المنددة بهجمات دولة الاحتلال التركي، وسيرفعون وتيرة المقاومة لإفشال كافة الهجمات التي تطال المنطقة.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات: "لا حياة بدون القائد"، "لا للهجمات التركية".

(م ح)

ANHA