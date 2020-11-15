مظاهرة في عفرين المحتلة ضد جيش الاحتلال التركي

أفادت مصادر من ناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلة، بخروج عشرات المدنيين في تظاهرة اليوم ، حاملين عدة يافطات كُتب عليها "لم تستطيعوا تكميم أفواهنا ببعض الفتات البالي، إن لم تسمعونا فمصيركم إلى الزوال ـ لماذا لا تدخل المنظمات إلى راجو ؟؟؟ ـ إذا أردتم الاستمرار في المناطق فعليكم بالإنصاف وإلا مصيركم إلى الزوال ـ النساء يلدن في طريقهن إلى المشفى والمستوصف متوقف ـ لا لعودة طوابير الخبز والغاز ـ أنتم بلا مسؤولية إن لم تنصفوا هذا الشعب المسكين".

وتأتي هذه التظاهرة احتجاجاً على الفلتان الأمني الذي تشهده المنطقة منذ الاحتلال التركي لعفرين، وسوء الأوضاع المعيشية والغلاء الفاحش في المنطقة.

هذا وحمّل المتظاهرون الدولة التركية ومرتزقها مسؤولية الواقع المعاش، وما يتعرضون له من جرائم ضد الإنسانية في عفرين وباقي المناطق المحتلة.

وعقب المظاهرة، شنت مرتزقة تركيا حملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين.

(ف إ/م)

ANHA