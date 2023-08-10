مظاهرة داعمة للنساء في شنكال وأفغانستان

نظمت منسيقة مؤتمر ستار في إقليم الفرات، اليوم، تظاهرة في مدينة كوباني، شارك فيها المئات من الأهالي وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في الإقليم.

انطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني إلى دوار السلام، رفع فيها المتظاهرون يافطات كتب عليها: "بروح النساء المناضلات سنوحّد صفوف المرأة العالم ضد الذهنية الذكورية"، و"بتنظيمنا سنوقف الإبادة ضد المرأة ونبني حياة جديدة"، وسط ترديدهم شعارات من قبيل "المرأة، الحياة، الحرية"، و"الحرية للنساء المناضلات".

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار السلام وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة باسم النساء في إقليم الفرات، ألقتها الرئيسة المشتركة للإدارة العامة للمالية في الإقليم، فرياز بركل، والتي نددت بالعنف الممارس ضد النساء في أفغانستان والنساء اللواتي اختطفن من قبل مرتزقة داعش وتعرضتن للاضطهاد والظلم.

وقالت فرياز: "نحن النساء في شمال وشرق سوريا ضد كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء، وضد المجازر التي ترتكب بحقها، فاليوم تتعرض المرأة لإبادة من قبل الأنظمة التي تكن البغض والحقد للنساء، تحاول طمس هويتها ودفنها في الحياة حية، لكن هذا محال فعصر دفن النساء ولّى".

وأشارت: "ما جرى في شنكال من مجازر بحق النساء من قبل مرتزقة داعش يتكرر اليوم في المناطق التي تحتلها تركيا. هذه الدولة التي تستهدف النساء اللواتي بتن حاجز صد أمام مخططها لاحتلال مناطقنا، لذا فدولة الاحتلال ومرتزقة داعش وجهان لعملة واحدة، وهدفهما الأول هو إبادة النساء".

وطالبت فرياز بركل النساء في كل بقاع العالم بمساندة المرأة المظلومة التي تعاني من الظلم والاستبداد، "وبالتحديد في أفغانستان، تلك المناطق التي أصبحت فيها المرأة مجردة من حقوقها".

وانتهت المظاهرة بترديد شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وتأتي هذه المظاهرة ضمن فعاليات التنظيمات والحركات النسائية في شمال وشرق سوريا الداعمة لحملة منظومة المرأة الكردستانية (KJK) التي كشفت في 9 تموز الفائت، أنها ستطلق حملة "نحن نقف مع نساء أفغانستان وشنكال ضد هجمات الرجل المهيمن"؛ لوضع حد للمجازر التي ترتكب بحق النساء والطبيعة والحياة، ستستمر لغاية 15 آب 2023.

(ن ك/د)

ANHA