مظاهرة  حاشدة في الحسكة تنديداً بالعنف ضد المرأة وهجمات الاحتلال

انطلقت المظاهرة من أمام دوار سينالكو الواقع في حي تل حجر بمدينة الحسكة، واتجهت صوب دوار الإطفائية وسط المدينة، ردد خلالها المشاركون شعارات " "Jin, Jiyan, Azadîأي "المرأة، الحياة، الحرية"، "لا للاحتلال التركي"، "المرأة رمز الحرية"، "لا للاحتلال فلنكن يداً واحدة ضد الهجمات الفاشية"، وسط رفعهم صور الشهداء، والقائد عبد الله اوجلان، ويافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي".

ولدى وصولهم إلى الدوار، وقف المشاركون دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، وليدة بوطي، كلمة قالت فيها: "من أجل جميع شهداء درب الحرية في ثورة روج آفا، الثورة التي تعرف بثورة المرأة، ولأجل زينب، وناكهان، وجيان، وروناهي وجميع شهيدات ثورة الحرية اللواتي استشهدن بوحشية دولة الاحتلال التركي، نقول اليوم لا للاحتلال".

وبينت وليدة "أن الهجمات التي تشن على المرأة منذ آلاف السنين من قبل الاحتلال التركي وحلفائه؛ هدفها القضاء على إرادة المرأة وثورتها".

وأكدت في ختام حديثها "لن يزول شعارنا "Jin, Jiyan, Azadî" الذي أصبح شعاراً تنادي به الشعوب في الشرق الأوسط"، مبينة أن هذا الشعار في الأجزاء الأربعة من كردستان يردد "لتحقيق الحرية لجميع النساء".

في حين، أشار عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة الحسكة، عبد الغني أوسو، خلال كلمة له إلى "أن هجمات دولة الاحتلال التركي لم تتوقف ضد شعب شمال وشرق سوريا منذ عام 2011"، مبيناً "لأنه شعب يسعى إلى الحرية".

ونوه إلى "تحتضن شمال وشرق سوريا كافة المكونات من الكرد، والعرب، والسريان، والآشور، والأرمن، والشركس، ويتعايشون فيما بينهم"، وقال "هذا التكاتف بين المكونات هو الذي سيدحر الاحتلال ويفشل مخططاته".

انتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة المرأة والقائد عبد الله أوجلان "" Jin, Jiyan, Azadî "لتحيا مقاومة القائد".

في سياقٍ متصل، نظم مؤتمر ستار في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، وقفة احتجاجية وذلك في ساحة مزار شهداء تل تمر، بحضور العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الناحية، رافعين أعلام مؤتمر ستار وصور الشهداء.

تخللت الوقفة الاحتجاجية، قراءة بيان باسم مؤتمر ستار، قرأته الإدارية في المؤتمر، مادلين العبيد، إذ جاء في مستهله: "في هذا اليوم حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة من كل عام، يوم عالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث عانت المرأة منذ خمسة آلاف عام وحتى اليوم الراهن من جميع أشكال العنف من ضرب وقتل وإهانة وسلب للحقوق".

أشار البيان إلى وعي المرأة بحقوقها ومعرفتها لذاتها، حتى أصبحت أكثر تنظيماً بعد تبنيها لمشروع الأمة الديمقراطية، موضحاً أن "الهجمات التي تشنها ضدها ما هي إلا محاولات لكسر إرادتها وإضعاف قوتها"، في إشارة إلى هجمات الاحتلال التركي المستمر على مكتسبات ثورة المرأة والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

أدان مؤتمر ستار في بيانه "الذهنية الذكورية السلطوية، وناشد المنظمات الديمقراطية وحقوق الإنسان ضد جرائم التي تحدث ضد الإنسانية عامة والمرأة خاصة".

(س س/ م ح)

ANHA