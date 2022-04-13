نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات مظاهرة بالمشاعل تحت الشعار "تعيش مقاومة الكريلا تسقط خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK"، وذلك بمشاركة المئات من أبناء مقاطعة كوباني.

وانطلق المتظاهرون من أمام حديقة ١٩ تموز وسط مدينة كوباني، مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتستنكر خيانة PDK، مروراً بساحة المرأة الحرة متوجهين إلى ساحة الشهيد عكيد.

ولدى الوصول وقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

ثم تحدث نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الشبيبة والرياضة في إقليم الفرات أحمد درويش وقال: "ندين ونستنكر خيانة عائلة البرزاني لأنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها هذه الخيانة بحق قوات الكريلا والشعب الكردي, وعلى عائلة البرزاني التخلي عن هذه الخيانة".

وأضاف أحمد درويش: "بفضل فلسفة القائد عبدالله أوجلان وقوات الكريلا نعيش اليوم على هذه الأرض التي حرروها بدمائهم, واليوم حان الوقت لكي يحضن الشبيبة السلاح, لأن الكريلا يمثلون الشعب والشعب يمثل الكريلا, والكريلا حرروا هذه الأرض بدمائهم ".

وطالب أحمد درويش في ختام حديثه الشبيبة أن يثوروا من أجل تحرير القائد عبدالله أوجلان والوقوف أمام خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعائلة البرزاني.

وفي الختام عقد المتظاهرون حلقات الدبكة على وقع الموسيقا الثورية.

(ج ع)

ANHA