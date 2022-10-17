مظاهرات وفعاليات متنوعة بمقاطعة الحسكة تندد بافتعال حريق في سجن افين في إيران - تم التحديث

فقد نشب حريق في الـ 15 من شهر تشرين الأول الجاري، بسجن افين الكائن في العاصمة الإيرانية طهران، أسفر عن فقدان 4 سجناء لحياتهم وإصابة 71 سجيناً، حالة أربعة منهم خطيرة وذلك وفق الإحصائيات الرسمية.

وفي هذا الصدد، استنكر أهالي مقاطعة الحسكة خلال فعاليات متنوعة افتعال الحريق في سجن افين، مؤكدين بأن ما حصل في السجن هو استمرار لسياسيات الإبادة بحق الشعب الكردي.

خرج المئات من أهالي مدينة الحسكة في مظاهرة منددة بافتعال حريق بسجن أفين في العاصمة الإيرانية طهران، الذي يحتجز فيه سجناء سياسيين، ومقتل الشابة الكردية "جينا أميني" على يد السلطات الإيرانية، تحت شعار" Em hemû Jîna Emînî ne, Jin Jiyan Azadî" "كلنا جينا أميني، المرأة الحياة، الحرية".

وشارك في المظاهرة المئات من الأهالي وممثلات عن التنظيمات النسائية والمؤسسات المدنية بمقاطعة الحسكة، وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM).

انطلقت المظاهرة من أمام حديقة القائد بحي الناصرة في مقاطعة الحسكة، وصولاً إلى مبنى لجنة البيئة والبلديات في حي الكلاسة، رفعت خلالها المشاركات يافطات كتب عليها "لا قوة تشبه قوة المرأة، لا انتصار في المعركة دون مشاركة النساء، نساند وندعم ثورة المرأة في كردستان"، وسط ترديدهن شعار "Jin Jiyan Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

ووقف المتظاهرون دقيقة إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار في مدينة الحسكة، زوزان جمعة، استنكرت فيها جريمة قتل الشابة الكردية جينا أميني.

وتطرقت إلى المقاومة التي يبديها السجناء الكرد السياسيين في سجن افين بالعاصمة الإيرانية طهران، قائلةً: "على الرغم من احتجاز السياسيين والمثقفين الكرد في سجون إيران وتعرضهم للتعذيب من قبل السلطات الإيرانية، وإشعال السلطات الإيرانية النيران في بالسجون، في محاولة لكسر إرادة الشعب الكردي، إلا أن أبطالنا في السجون يبدون مقاومة تاريخية".

من جانبه، تحدث عضو حزب الاتحاد الديمقراطي بمقاطعة الحسكة، محمد علي، قائلاً: "إن ما حصل اليوم في سجن إيران إبادة بحق الشعوب، وإننا نقول للسياسة التعسفية التي تتبعها الحكومة الإيرانية بحق الشعوب المضطهدة، كفى".

وانتهت المظاهرة بترديد المتظاهرين الشعارات التي تحيي مقاومة المعتقلين في السجون، وتحيي مقاومة المرأة "Jin Jiyan Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)، "لتحيا مقاومة السجون"، "لا حياة بدون القائد".

مخيم واشو كاني

تحت شعار "لا لإجرام الدولة الإيرانية بحق السياسيين في سجن افين"، نظم مجلس مخيم واشو كاني بالتنسيق مع مؤتمر ستار، مظاهرة منددة بإحراق سجن افين الذي يحتجز المعتقلين السياسيين، في العاصمة الإيرانية طهران.

وشارك في المظاهرة كافة أعضاء المؤسسات والمراكز المدنية في المخيم، بالإضافة الى المئات من المهجرين القاطنين في المخيم، وسط رفعهم صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار، بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "يسقط الحكم الديكتاتوري"، و "لا للحرائق في سجن إيران".

بدأت المظاهرة من أمام مركز مجلس المخيم، وردد المتظاهرون الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة، والتي تندد بالحكم الديكتاتوري، "حرق جسدنا لا يكسر إرادتنا".

ولدى وصولهم إلى مدخل المخيم، وقفوا دقيقة صمت، ثم أدلت الإدارية في مؤتمر ستار بمخيم واشو كاني، نورا نذير، ببيان إلى الرأي العام.

واستنكر البيان الحريق المفتعل في السجن، وقال: "ندين ونستنكر الجريمة البشعة بحق الإنسانية والمرأة التي تقوم بها دولة الاحتلال الدكتاتورية، الدولة الإيرانية، ونحن بصوت جميع النساء سنستمر في المقاومة حتى تحقيق النصر والحرية".

ونوه "القائد عبد الله أوجلان ركز على دور المرأة في المجتمعات، وقال ثورة روج آفا هي ثورة المرأة، سنقاوم ونناضل صفاً واحداً أمام السلطة الذكورية والعنف ضد المرأة"، مطالباً في ختامه "التحالف الدولي ومنظمة حقوق الإنسان، بإيقاف جرائم الدولة الإيرانية بحق الشعب الإيراني".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية المرأة "Jin Jiyan Azadî".

الدرباسية

في السياق، نظم مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، وقفة احتجاجية تنديداً بالجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين السياسيين في السجون، وذلك أمام مركز الثقافة والفن في الناحية.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الدرباسية، فاطمة كلش، كلمة استنكرت فيها الممارسات التي ترتكب بحق السجناء في السجون، مشيرة بأنه هو "حادث متعمد من قبل السلطات الإيرانية للنيل من السجناء الذين يقاومون في السجون".

كما أكد أن "هذا الفعل هو استمرار لمقتل الشابة جينا أميني"، منوهة إلى أن روجهلات كردستان تحولت إلى ساحة للانتفاضة.

وأعربت عن كامل دعمها للانتفاضات التي تطلق في سبيل نيل الحرية، بالقول: "إن روجهلات كردستان ليست وحدها سندعمها ونساندها حتى يتحرر شعبها".

واختتمت الوقفة الاحتجاجية بترديد الشعارات "تحيا مقاومة روجهلات"، و"جينا أميني خالدة".

زركان

كما أدلى مؤتمر ستار في ناحية زركان، ببيان مندد باحتراق سجن أفين في طهران، قرأته الإدارية في مؤتمر ستار بناحية زركان، سلوى الحسن، وذلك أمام مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي بالناحية.

قال البيان في مستهله: "منذ عدة أسابيع والاحتجاجات تجوب المدن الإيرانية إثر استشهاد جينا أميني تحت التعذيب من قبل السلطات الايرانية في محاولة منها لقتل إرادة المرأة الحرة ، حيث تعود نظام الملالي في إيران منذ نشأته على ملاحقة الأحرار والتنكيل بهم، وكم الأفواه التي تناشد بالحرية وحقوق الانسان ، وما مسلسل الإعدامات بحق الناشطين وخاصة الكرد والزج بهم في غياب سجون الملالي إلا دليلاً صارخاً على ممارسة أقبح أشكال الإرهاب في الداخل الإيراني".

وأضاف: "ووصل بهذا الاستبداد مؤخراً إلى إحراق السجون التي يقبع فيها النشطاء السياسيين وعلى رأسها سجن أفين وسط طهران وإطلاق النار على السجناء المحتجين على الممارسات الإجرامية لسلطات نظام الملالي في محاولة منها لوأد إرادة الأحرار وكم أفواه المحتجين على المظالم المرتكبة بحقهم".

وأدان البيان الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إيران بحق الأحرار وخاصة بحق المرأة الحرة المتمثلة بشخص جينا أميني.

تل تمر

وفي سياق متصل، أدلى مؤتمر ستار أمام مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، ببيان إلى الرأي العام، قرأته الإدارية في مؤتمر ستار بالناحية، كوليخان طاهر.

أشار البيان إلى إن الدولة الإيرانية زادت من طغيانها إلى درجة لم يعد يتحمل شعبها، مضيفاً "وخاصة بعد جريمة قتل الشابة جينا أميني التي فارقت الحياة تحت التعذيب بعد أن تم اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، الأمر الذي أغضب الشارع الإيراني مطالبين بإنصاف المرأة في شخص جينا أميني".

وأوضح البيان: "وعلى خلفية هذه الاحتجاجات فقد زجت دولة الملالي المئات من المحتجين في سجونها وتحديداً في سجن افين".

وأكد أن اندلاع الحريق في سجن افين هو لخلق حالة من الخوف والذعر بين السجناء وأهاليهم الذين يقفون خارج سور السجن، مفيداً بأن "نجاح ثورة الشعب في إيران سيؤدي إلى الخلاص من هيمنة النظام الإيراني في المنطقة خاصة والشرق الأوسط عامة".

ونددت كوليخان طاهر، في ختام حديثها بما حدث في سجن افين.

الشدادي

كما أدلى مؤتمر ستار في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، ببيان حول إحراق سجن افين في طهران.

قرى البيان أمام ساحة المجلس المدني لناحية الشدادي، من قبل عضوة دار المرأة بالناحية، هدية الحمزة، بحضور عضوات مؤتمر ستار والمؤسسات المدنية في الناحية

قال البيان في مستهله "لم تكتف الحكومة الإيرانية التي تدعي الإسلام بالجريمة الفادحة بحق الشهيدة جينا أميني، بل ساهمت بإحراق سجن أفين في العاصمة الإيرانية طهران، والذي يحوي عدداً من الناشطين السياسيين المدافعين عن الحقوق الإنسانية".

وتابع "جريمة قتل جينا أميني شكلت غضباً عارماً على أنها عملية سياسية مرسومة لكسر إرادة الشعوب بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وهذا ما دعانا اليوم للوقوف استنكاراً للجرائم الإيرانية".

ودعا البيان إلى ردع السلطات الإيرانية، وقال: "اليوم من هنا، من أرض الشدادي نناشد المنظمات الإنسانية والحقوقية الوقوف ضد هذه الجرائم التي تحاك ضد الشعوب المضطهدة".

وأعرب عن رفض النساء لهذه الجرائم والانتهاكات "السافرة بحق الإنسان والإنسانية"، مضيفاً: "باسم جميع النساء نعلن وقوفنا ضد الإرهاب أينما حل ولن نقبل الظلم أينما وجد وحل".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة الحرة.

الهول

تنديداً بجرائم وانتهاكات السلطات الإيرانية ودولة الاحتلال التركي بحق الشعوب في البلدين والجوار، أدلى مجلس ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، ببيان إلى الرأي العام.

قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس الناحية جودي آزاد، أمام المجمع التربوي، بحضور أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية وممثلين عن الأحزاب السياسية ووجهاء عشائر المنطقة.

استذكر البيان في مستهله، جميع النساء والرواد الذين طالتهم يد حكومتي أنقرة وطهران اللتين "تجاوزتا كل القيم والمعايير الأخلاقية والقانونية".

مجلس ناحية الهول، أشار في بيانه إلى أن استهداف جينا أميني "مهسا" في إيران "أشعل نار الثورة ضد النظام الإيراني، الذي بدأ بقمع المتظاهرين المسالمين المطالبين بحقوقهم المشروعة ككل الشعوب التواقة للحرية، والمناهضة لأي نظام يكسر إرادة الشعوب".

كما أوضح أن إحراق "النظام الإيراني سجن المعارضين السياسيين يدل على فاشية هذا النظام"، وطالب القوى الدولية بمحاسبة "اليد الإجرامية على جرائم الحرب التي ارتكبتها في إيران وتركيا".

(كروب/ م ح)

ANHA