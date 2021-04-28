مظاهرات وبيانات تطالب الدول العربية بمواجهة مخططات تركيا الاستعمارية

هذا وخرج أهالي ناحيتي تل حميس وعامودا التابعتين لمقاطعة قامشلو في تظاهرتين منفصلتين، فيما أدلى مجلس عوائل الشهداء في كل من ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، ببيانين منفصلين إلى الرأي العام.

تل حميس

هذا وانطلقت التظاهرة في ناحية تل حميس من أمام مقر الترافيك بمشاركة المئات من الأهالي وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية، الذين هتفوا بصوت واحد شعارات تنادي بأخوة الشعوب، وطرد المحتل من الأراضي السورية والعراقية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الاحتلال التركي احتلال النهب والسرقة"، و"يسقط أردوغان القاتل"، و"أين المجتمع الدولي ومنظمة حقوق الإنسان الحسكة تموت عطشًا"، و"عاشت المقاومة"، و" لا لسياسة الاحتلال التركي الهادفة إلى قطع الكهرباء"، "لن نركع ولن نستسلم لإملاءات الاحتلال التركي"، كما حملوا صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مؤتمر ستار.

وبعد الوصول إلى ساحة الشهداء وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار من قبل العضوة حلا الخلف، أدانت فيها هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وحيّت مقاومة البطولية لقوات الكريلا وتصديها للاحتلال.

ومن جانبه شجب الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس، خالد النايف، هجمات الاحتلال التركي، وقال: "يتوجب علينا اليوم أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات ومستعدين دائمًا لحماية مناطقنا".

مشددًا على "أن أهم ما نعوّل عليه في حربنا ضد المحتل التركي هو وحدتنا الوطنية وتكاتف جميع المكونات وعشائرنا ووقوفنا خلف قواتنا الباسلة"، لتنتهي التظاهرة بالشعارات التي تنادي بأخوة الشعوب وطرد الاحتلال التركي من مناطق شمال وشرق سوريا.

عامودا

كما خرج العشرات من أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو في تظاهرة منددة بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وانطلقت من ساحة المرأة الحرة واتجهت صوب ساحة الشهيد جهاد، وسط ترديد شعارات تحيي المقاومة في آفا شين، ورافعين لافتات كتب عليها "لا للاحتلال والإبادة معًا نحمي المرأة والحياة"، "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعب الكردي"، وهتف المتظاهرون بشعارات: "تحيا مقاومة صقور زاغروس"، "تحيا مقاومة الكريلا في جبال الكردستان".

وبعد الوصول إلى ساحة الشهيد جهاد وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية عامودا، منّور خالد التي استنكرت الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع.

ونددت بالصمت الدولي حيال الهجمات الحاصلة، كما استنكرت صمت الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "صمت حكومة إقليم كردستان خيانة بحق الشعب الكردي"، وفي ختام حديثها حيّت منور المقاومة البطولية التي يبديها مقاتلو الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وحملة صقور زاغروس الثورية.

كركي لكي

وفي سياق متصل، أدلى مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو ببيان، قرئ من قبل عضو المجلس تاج الدين فرحو، من أمام مقر المجلس في بلدة رميلان التابعة للناحية.

وأشار البيان إلى أن "المقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا درس لهم لكي يعلموا أن هناك آلاف الأبطال يحمون أرض كردستان".

مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لإيقاف هجماتها على مناطق الدفاع المشروع وأرض كردستان.

حلب

ومن جانبه، أدلى مجلس عوائل الشهداء لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ببيان، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس روشين موسى، أمام مقر المجلس.

وجاء في مستهل البيان: "إن إطلاق الهجوم بشكل مقصود ومدبر بالتزامن مع الذكرى السنوية للإبادة الأرمنية، وهي رسالة واضحة مفادها "كما قضينا على الأرمن سوف نقضي عليكم أيضًا، وكما أقدموا سابقًا على إبادة الأرمن بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة، فإنهم الآن يسعون إلى إبادة الكرد بدعم وصمت أمريكا وألمانيا والدول الأوروبية".

وتابع: "دولة الاحتلال التركي باشرت تنفيذ أجنداتها بالاتفاق مع الحكومة العراقية والسورية، في مناطق شنكال والشهباء وتل رفعت واستهداف مناطق الدفاع المشروع على مرأى ومسمع العالم والمنظمات التي تدعي الإنسانية وحقوق الإنسان في تقرير مصيرها".

وأشار البيان إلى أن "تركيا لا تعادي الشعب الكردي وحده، وسياساتها الإرهابية وحالة العزلة والتجريد المشددة على القائد أوجلان تكشف بشكل أدق سياسات حزب العدالة التنمية الإرهابي".

ونوه إلى أنه "على الدول العربية أن تدرك تمامًا أهداف الدولة التركية ومطامعها التوسعية في المنطقة، هذه الدولة التي يقودها تحالف فاشي بين حزب العدالة والتنمية والحركة القومية MHP وأيضًا على حزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة إقليم كردستان أن يدركا ويعلما جيدًا أنهما مجرد أدوات بيد أردوغان ويتم استخدامهما فقط لضرب إرادة الشعب الكردي ومقدساته".

ودعا "جميع أبناء الشعب الكردي والأصدقاء والقوى الديمقراطية إلى إدراك أن هذا الهجوم لا يستهدف قوات الكريلا فقط، حيث يسعى الاحتلال إلى استكمال إبادة الكرد من خلال القضاء على الكريلا".

(م ح)

ANHA