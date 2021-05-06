مظاهرات تعم مقاطعة الحسكة تنديدًا بالعزلة وهجمات المحتل التركي على مناطق

خرج الآلاف من أهالي مدينة الحسكة بمظاهرة حاشدة وذلك تحت شعار "حرية القائد حريتنا، مقاومة الكريلا كرامتنا" تنديدًا بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وبالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

ووقف المتظاهرون أمام دوار سينالكو بحي تل حجر، حاملين أعلام قوات سوريا الديمقراطية، مؤتمر ستار، حزب الاتحاد الديمقراطي، واتجهوا صوب حديقة القائد في حي الناصرة، مع ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

وعند الوصول إلى الحديقة، وقفوا دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقت عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أهين علي، كلمة حيّت في مستهلها مقاومة القائد أوجلان في سجن إمرالي ومقاومة الكريلا في جبال كردستان.

وقالت: "حرية القائد حريتنا، ومقاومة الكريلا كرامتنا"، مبينة أن هذه الهجمات "استراتيجية واستمرار للمؤامرة الدولية"، مشددة على فشل هذه الهجمات نتيجة "مقاومة قوات الكريلا الأبطال وقوة الشعوب" التي تلتف حول القوات.

تل تمر

وفي ناحية تل تمر تجمّع المئات من الأهالي أمام مجلس عوائل الشهداء في مركز الناحية للانضمام إلى المظاهرة المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والداعمة لقوات الكريلا في مواجهة الاحتلال التركي.

ورف المتظاهرون لافتات كبيرة كتب عليها: "حرية القائد آبو هي حريتنا، مقاومة الكريلا هي كرامتنا" بالإضافة إلى رموز وأعلام المؤسسات والأحزاب السياسية.

انطلقت التظاهرة من أمام المجلس لتجوب الشارع الرئيس في مدينة تل تمر، وسط الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، والتي تدعو إلى حرية القائد أوجلان، وتتوقف في نهاية شارع فلسطين.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقى إدريس نعمو كلمة باسم أهالي المدينة، استنكر فيها هجمات دولة الاحتلال التركي والعزلة المفروضة على القائد، مشددًا على أن مصير هذه الهجمات هو الفشل كما حصل في غاري وزاب، وأن جيش الاحتلال لن ينال من قوات الكريلا.

الشدادي

وفي ناحية الشدادي خرج العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية في مظاهرة نظمها المجلس المدني، تنديدًا بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ومناطق الدفاع المشروع، والعزلة المفروضة على القائد.

وانطلقت المظاهرة التي رفع فيها الأهالي صور القائد عبد الله وأعلام قوات سوريا الديمقراطية، من أمام مجلس الناحية لتجوب شوارع المدينة وتقف في ساحة الشبيبة، وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم تحدث الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي مهيدي الدغيم، مبينًا أنهم يقفون تضامنًا مع قوات الكريلا، ولافتًا إلى أطماع تركيا الاحتلالية في المنطقة.

كما ندد الدغيم بالعزلة على القائد عبد الله أوجلان، ومن جانبها عضوة مؤتمر ستار في الشدادي رهف العلي، نددت أيضًا بالعزلة، وقالت: "اليوم وبفضل الشهداء وفلسفة القائد عبد الله أوجلان نعيش الحرية التي لطالما تمنيناها من خلال الأمة الديمقراطية"، وطالبت برفع العزلة عنه، داعيًا مجلس الأمن إلى ردع تركيا، وإيقاف هجماتها على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع.

الدرباسية

وفي الدرباسية خرج المئات من أهالي الناحية والقرى التابعة لها، في مظاهرة تحت شعار "حرية القائد آبو حريتنا ومقاومة الكريلا هي كرامتنا".

المظاهرة بدأت من دوار آرين ميركان وجابت الشوارع الرئيسة وصولًا إلى وسط السوق وسط ترديد الشعارات التي تطالب بحرية القائد أوجلان، وتحيّ مقاومة الكريلا.

هناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم تحدثت باسم مقاطعة الحسكة، زينب مراد، ولفتت إلى أهداف المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان.

وأعربت زينب مراد عن تضامنها مع قوات الكريلا، وقالت: "سنبقى في الساحات حتى تحقيق حرية القائد أوجلان، سندعم قوات الكريلا التي تحارب في جبال كردستان دفاعًا عن كرامتنا"

لتنتهي جميع المظاهرات بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتطالب بحرية القائد أوجلان.

مخيم سري كانيه

وفي المخيم الواقع غرب مدينة الحسكة، أدلى حزب الاتحاد الديمقراطي ببيان إلى الرأي العام، قرئ أمام مجلس المخيم، من قبل عائشة العبيد وذلك بحضور العشرات من أعضاء الحزب ومؤتمر ستار.

وجاء في مستهل البيان: "العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وكانت ولا زالت محل إدانة واستنكار من قبل جميع مكونات شمال وشرق سوريا"، مضيفًا أن الاحتلال ومن خلال العزلة يهدف إلى "شل حركة الحرية وكسر مقاومة الشعب وإبعاده عن فكر وفلسفة القائد العظيم".

وأوضح البيان أن "هجمات المحتل التركي على مناطق الدفاع المشروع استمرار للمؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان"، واختتم قائلًا: "نحن شعوب المنطقة بأخوة السلام ندين ونستنكر العزلة المفروضة وننحني إجلالًا وإكرامًا لتضحيات شهدائنا".

(كروب/س ر)

ANHA