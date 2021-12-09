مظاهرات حاشدة في مقاطعة قامشلو تندد باستهداف شنكال والعزلة على القائد أوجلان

خرج اليوم أهالي نواحي مقاطعة قامشلو (عامودا، جل آغا، كركي لكي، ديرك، تل براك) في مظاهرات حاشدة استنكاراً للجريمة التي ارتكبها الاحتلال التركي في شنكال، عبر استهداف الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل. وطالبوا برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.

عامودا

وخرج العشرات من أهالي ناحية عامودا في مظاهرة، تندد بهجمات وجرائم الاحتلال التركي في شنكال ومطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية. بدأت بتجمّع الأهالي وانطلاقهم من أمام ساحة المرأة الحرة وصولاً إلى ساحة شنكال.

وشارك في المظاهرة أهالي الناحية إلى جانب مشاركة أعضاء مؤتمر ستار، والمؤسسات المدنية، وأعضاء البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة. ورفع المشاركون صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، وأطلقوا شعارات "عاشت مقاومة شنكال" و "لا لإبادة المجتمع الإيزيدي".

وحين وصولهم إلى ساحة شنكال في ناحية عامودا، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم البيت الإيزيدي، ألقاها جبير شيخ سليمان، قال فيها: "ارتكب العثمانيون المجازر بحق الشعب الإيزيدي من قبل، واليوم تستمر الدولة التركية عبر هجماتها في سياسة إبادة الشعب الإيزيدي وشعوب شمال وشرق سوريا، وسط صمت دولي مخزٍ".

وأدان جريمة استهداف الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شنكال مروان بدل، واعتبرها "حرب إبادة شاملة يسيرها الاحتلال التركي ضد شعوب المنطقة".

جل آغا

وفي السياق، انطلق العشرات من أهالي ناحية جل آغا من دوار الشهيد معصوم وسط الناحية، رافعين صور الشهيد مروان بدل، وهتفوا ضد هجمات الاحتلال التركي واستنكروا الصمت الدولي، كما شجبوا استمرار العزلة بحق القائد عبد الله أوجلان.

جابت المظاهرة السوق المركزي، لتتوقف في ساحة الكراج، وهناك ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية جل آغا، نزهة سيف الدين، كلمة بّينت من خلالها أن الصمت الدولي ساعد الاحتلال التركي في شن المزيد من الهجمات وارتكاب الجرائم بحق الشعب الإيزيدي، وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات والجرائم التركية.

وحمّلت نزهة حكومة بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية استشهاد مروان بدل واعتبرتهما شريكين للاحتلال.

وبدوره، ألقى الإداري في مجلس ناحية جل آغا، فيصل الصالح، كلمة أكد من خلالها أن شعوب شمال وشرق سوريا يساندون الإدارة الذاتية في شنكال، وأضاف "إن الاستهداف التركي للمواطنين في شمال وشرق سوريا وشنكال هو محاولة لكسر إرادة الشعوب وإحياء مرتزقة داعش من جديد".

لتختتم المظاهرة بالهتافات التي تحيي مقاومة المجتمع الإيزيدي والإدارة الذاتية في شنكال.

كركي لكي

كما خرج أهالي ناحية كركي لكي والقرى التابعة في مظاهرة، بدأت من ساحة الشهيد خبات ديرك، وجابت الشارع الرئيس للناحية، وسط ترديد الأهالي للشعارات التي تندد بالقصف التركي وتطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان.

لتتوقف المظاهرة وسط الناحية، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار أيهان مراد، كلمة قالت فيها إن استقرار شنكال وإدارتها الذاتية لم ترق للاحتلال التركي لذلك استهدفت المناضل مروان بدل".

وأشارت إلى "أن أهالي منطقة شمال وشرق سوريا وشنكال سيستمرون بالسير على نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان"، ودعت في ختام حديثها إلى تصعيد النضال ضد الاحتلال لرفع العزلة المفروضة على القائد.

ديرك

وتجمع المئات من أهالي ديرك في ساحة آزادي للتظاهر ضد هجمات الدولة الفاشية التركية على الإدارة الذاتية في شنكال، وسط ترديد شعارات تندد بصمت حكومة باشور كردستان والحكومة العراقية.

ورفع المتظاهرون شعارات "لا للهجمات الفاشية التركية على الإدارة الذاتية في شنكال"، "استهداف الفاشية التركية لمدينة شنكال إحياء لتنظيم مرتزقة داعش"، "لا للصمت الدولي حيال المجازر التركية بحق الشنكاليين".

وجالت المظاهرة ساحة آزادي والسوق المركزي، ليقف بعدها المتظاهرون أمام مجلس عوائل الشهداء في ديرك مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة أهالي شنكال.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ديرك، عبد الرحمن خيركي، كلمة دان فيها استهداف الاحتلال التركي للمواطنين، وتابع "استهداف أعضاء الإدارة الذاتية في شنكال هو تمهيد وتخطيط مسبق لمجازر جديدة بحق الشنكاليين، وسط صمت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة باشور كردستان".

وأضاف "استهداف الإيزيديين في بداية أيام الصيام هو انتهاك صارخ بحق الشعب الإيزيدي والقيم الإنسانية".

تل براك

كما خرج اليوم، أهالي ناحية تل براك في مظاهرة حاشدة؛ تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والمطالبة بحريته الجسدية، انطلقت من أمام دوار الفرن شمال الناحية، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي وتدين صمت المجتمع الدولي حيال العزلة التي تفرضها السلطات التركية عليه.

ولدى الوصول إلى دوار الشهداء وسط الناحية، توقف المشاركون دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بتل براك، رسل حسن، كلمة أدانت خلالها الجرائم التركية بحق الشعوب وبحق القائد عبد الله أوجلان وفرض العزلة عليه.

ونوّهت إلى أن القائد أوجلان كرس حياته خدمة للإنسانية والعدل. ودعت شعوب المنطقة إلى تصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد.

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان.

(آ)

ANHA