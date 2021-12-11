مظاهرات حاشدة في مقاطعة الحسكة بمناسبة اليوم العالمي لحرية عبد الله أوجلان

وخرج اليوم، الآلاف من أهالي مقاطعة الحسكة، في مظاهرات متفرقة، ووقفات احتجاجية في مدينة الحسكة، ونواحي الدرباسية، وتل تمر، والهول، والشدادي"، بمناسبة يوم الـ 10 من كانون الأول، اليوم العالمي لحرية عبد الله أوجلان، مطالبين بحريته الجسدية.

ورفع المتظاهرين صور القائد أوجلان، وحملوا يافطات كتب عليها، "نعم لحرية القائد، لا للعزلة"، كما هتفوا منددين بالعزلة المفروضة عليه من قبل سلطات دولة الاحتلال التركي، التي تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية.

وبدأت المظاهرة في مدينة الحسكة انطلاقاً من دوار سينالكو، وصولاً إلى حديقة القائد عبد الله أوجلان في المدينة.

وانطلق المتظاهرون في ناحية الدرباسيه من أمام مركز الشبيبة، وصولاً إلى ساحة الحرية في الناحية.

وفي تل تمر، انطلق المتظاهرون من أمام مجلس عوائل الشهداء، وصولاً إلى ساحة شارع فلسطين.

وخرج أهالي المنطقة الجنوبية للحسكة في مركز ناحية العريشة من أمام بلدية الشعب في الناحية وصولاً إلى مجلسها.

وتحولت جميع المظاهرات إلى تجمّعات جماهيرية، تحدث خلالها مسؤولون في المجالس المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وتحدث عن مكونات مدينة الحسكة ومجلسها، المدرس فرحان عطية، قائلاً إن هذا الجمع "الذي يعبّر عن إرادتنا التي نستمدها من إرادة القائد عبد الله أوجلان"، يخرج بمناسبة اليوم العالمي لحرية عبد الله أوجلان.

ودعا فرحان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لرفع العزلة المفروضة عن القائد أوجلان، وتحقيق حريته الجسدية، مؤكداً أن هذه العزلة واعتقاله خرق فاضح للقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان.

ومن جهتها، أشارت المدرسة، جيندا أحمي، التي تحدثت باسم مؤتمر ستار، إلى أنهن مستمرات في خط الثورة الذي انتهجوه من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، ونهج وفكر الأمة الديمقراطية.

مؤكدة أن النضال من أجل تحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية سيكون شغلهم الشاغل ومحور حياتهم، إلى أن يتمكنوا من رفع العزلة، وتحرير القائد جسدياً.

وفي الدرباسية، أوضح الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، محمد خلف، أن جميع الشعوب أو الأشخاص الذين طالبوا بالحرية أصبحوا هدفاً للقوى الرأسمالية والمحتلة على مر التاريخ ، قائلاً: "القائد عبد الله أوجلان أصبح هدفاً للقوى المحتلة بمؤامرة دولية، لأنه كان يريد أن يبني نظاماً ديمقراطياً حراً في الشرق الأوسط".

وأضاف "أن حرية القائد عبد أوجلان هي حرية شعوب العالم، حرية القائد آبو حرية الإنسانية "، مؤكداً أن الشعب الكردي وعموم الكردستانيين في أجزاء كردستان الأربعة والعالم سيكونون في الساحات والجبال والجبهات حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان من إمرالي.

ونوّه خلف إلى أن القوى المحتلة لكردستان تحاول تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، للنيل من الشعب الكردي وضرب مشروعه الديمقراطي، لا سيما في شمال وشرق سوريا، إلى جانب فرض الحصار على المنطقة.

وفي ناحية العريشة، جنوب مدينة الحسكة، أشارت الإدارية في مؤتمر ستار، رجاء الصالح، أن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان، جاءت كمحاولة استهداف للشعوب الطامحة والتواقة للحرية.

وقالت "قد يكون القائد عبد الله أوجلان في عزلة مفروضة عليه في سجون الاحتلال التركي، إلا أن أفكاره وفلسفته ورغم العزلة وصلت للشعوب، والدليل واضح من خلال دحر الإرهاب والانتصار عليه وبناء إدارتنا الذاتية".

ولفتت رجاء الصالح أنهن سيواصلن مشوارهن المستمد من فكر وفلسفة القائد أوجلان، مؤكدة عدم تراجعهن عن نضالهن المشروع.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على دولة الاحتلال التركي من أجل السماح لمحامي القائد وذويه بزيارته والاطمئنان على صحته، والضغط من أجل إنهاء اعتقاله جسدياً.

وأكد من جهته، عضو حزب الإتحاد الديمقراطي في ناحية العريشة، عواد الحمد، أن تركيا لاتزال تتجاهل قوانين العالم وتتعمد إبقاء العزلة مفروضة على القائد، وتستمر في اعتقاله، وقال: "المؤامرة على القائد هي مؤامرة قذرة".

وأضاف: "جميع استخبارات الدول سخرت أدواتها لهذه الجريمة والتي تعد جريمة العصر، هزت ضمير ووجدان الإنسانية، وجريمة بحق الإنسانية، ووصمة عار دمغت على سجل المنظمات الحقوقية المنادية بحرية الإنسان".

وشهدت ناحية الهول شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، تجمّع أهالي الناحية، في وقفة احتجاجية، في السياق نفسه حاملين صور القائد عبد الله أوجلان، أمام مجلس الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت عضو مجلس مؤتمر ستار في ناحية الهول، فاطمة عباس، وأشارت إلى أن الدولة التركية تمارس الإرهاب السياسي، وتقوم باستهداف ثقافة وحرية الشعوب، من خلال استهداف القائد أوجلان.

وقالت: "تشديد دولة الاحتلال التركي العزلة المفروضة على القائد، هدفها إبادة الشعوب، وطمس هويته، وفي مقدمتهم الشعب الكردي".

ودعت فاطمة عباس الشعوب إلى "الاستمرار في النضال على نهج الحرية، وفكر وفلسفة القائد، لبقاء نهج الحرية قائماً، على الرغم من جميع المؤامرات، وإن خروجنا اليوم هو للإعلان عن يوم التضامن مع القائد".

وقال الرئيس المشترك لبلدية ناحية الهول عمار الموسى، خلال الفعالية نفسها: "أن المؤامرة التي حيكت ضد القائد من قبل الدول الرأسمالية، كان هدفها تضييق الخناق على الأفكار الحرة، واستهداف الشعوب".

وأضاف "لكن عزيمة القائد وإيمانه بأن رسالته سيتبناها جميع الشعوب التواقة إلى الحرية، أفشلت المؤامرة".

كما دعا عمار الموسى شعوب العالم للنزول إلى الساحات، والمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، في كل وقت، ورفع وتيرتها في مثل هذا اليوم من كل عام، وقال: "تحرير القائد هو النصر الذي نصبو إليه من أجل الحرية والديمقراطية لجميع شعوب الشرق الأوسط".

وأكد كل من عضو إدارة مجلس تل تمر رضوان خلف، والرئيسة المشتركة لبلدية جبل كزوان علياء عيسى، أن خروج الأهالي في هذه المظاهرات، المعلنة عن يوم التضامن مع القائد أوجلان، تثبت مدى فشل دولة الاحتلال التركي والأطراف المشاركة في المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد أوجلان.

وأشاروا إلى ضرورة الاستمرار في النضال ضد دولة الاحتلال التركي، وإلى ضرورة زيادة وتيرتها في المهجر، لزيادة الضغط على الرأي العالم العالمي، والتشهير بالممارسات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان، وبحق الشعوب المنادية بالحرية والديمقراطية.

(كروب/أم)

ANHA