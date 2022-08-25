مظاهرات في قامشلو تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي وتأكيد على الصمود في وجهها

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي وجرائمه، خرجت مكونات نواحي (كركي لكي، تل كوجر، جل آغا) التابعة لمقاطعة قامشلو اليوم في مظاهرات منفصلة، أكدوا خلالها على ضرورة تصعيد المقاومة والنضال مع تصاعد وتيرة هجمات دولة الاحتلال التركي واستهدافها للمواطنين والأطفال.

كركي لكي

حيث خرج أهالي ناحية كركي لكي في مظاهرة، انطلقت من ساحة الشهيد خبات كركي لكي، وجابت الشارع الرئيس للناحية، وسط ترديد الأهالي للشعارات التي تدين وتندد بهجمات الاحتلال التركي، وتؤكد دعمهم للقوات العسكرية ضد هجمات الإبادة، إلى جانب رفع صور ضحايا هجمات دولة الاحتلال التركي من الأطفال.

ولدى وصول المظاهرة إلى ساحة الشهيد تحسين الواقعة وسط الناحية، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي، زوزان كركي لكي، كلمة شجبت خلالها القصف التركي على شمال وشرق سوريا وجميع الأجزاء الكردستانية واستهداف المواطنين والأطفال.

وانتقدت زوزان الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي وقالت: "أطفالنا براعم كردستان تستهدفهم الدولة التركية الفاشية وسط صمت دولي". وبينت أن تصعيد الاحتلال التركي لهجماته على المنطقة جاء نتيجة فشله في تنفيذ مخططاته الاحتلالية".

وألقى الشيخ محمد حمدون كلمة باسم العشائر والأعيان وقال: "إن العشائر تدعو إلى التآخي وأخوة الشعوب، وتوحيد الصفوف بين العشائر الكردية والعربية وجميع الطوائف لصد أي هجوم يمس أمن بلدنا".

أضاف حمدون" إن المجموعات التي تدعمها الدولة التركية الفاشية تحمل فكراً متشدداً من قتل وسلب ونهب وسبي النساء وزعزعة الأمن واستهداف السلم الأهلي التي تعيشها المنطقة بجميع شعوبها ومكوناتها".

ودعا إلى الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية للوقوف أمام الهجمات التركية على المنطقة، وناشد دول التحالف بفرض حظر الطيران لوقف الهجمات التركية على المنطقة التي تزعزع أمنها واستقرارها".

تل كوجر

في السياق، خرج أهالي ناحية تل كوجر في مظاهرة انطلقت من أمام حديقة القائد وتوجهوا إلى السوق المركزي، وسط الناحية، وسط ترديد شعارات "المقاومة هي الحياة"، "أردوغان قاتل".

بعد وصول المتظاهرين إلى السوق المركزي في تل كوجر، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية كركي لكي، نواف الخدعان، كلمة استنكر خلالها هجمات الاحتلال التركي واستهداف مدارس الأطفال، وأكد أن " قصف المدارس واستهداف الأطفال جريمة يندى لها جبين الإنسانية".

طالب الخدعان بتصعيد النضال ضد أي خطر يمس أمن المنطقة، مضيفاً إن "الدولة التركية الفاشية من خلال ارتكابها للمجازر تحاول ترهيب الأهالي؛ لإفراغ المنطقة وإحياء "العثمانية" الجديدة". مطالباً المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا ووضع حد لتركيا.

بدورها، أكدت عضوة مؤتمر ستار، دلال حسي، أن هجمات دولة الاحتلال التركي واستهداف المواطنين والأطفال جرائم حرب ويجب محاسبتها على جرائمها من قبل المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت أمام كل هذه الانتهاكات والجرائم، داعية المنظمات الحقوقية والدولية إلى فرض حظر جوي على المنطقة".

جل آغا

أما مظاهرة ناحية جل آغا، فانطلقت من ساحة الشهيد معصوم وسط الناحية، لتجوب السوق المركزي، وسط ترديد المشاركين الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، ورفع صور القائد أوجلان، ويافطات كتب عليها "لا لقتل الأطفال"، "نحن دعاة السلام...لا نريد الحرب"، بالإضافة إلى صور الأطفال الذين استشهدوا خلال قصف دولة الاحتلال التركي.

توقف المتظاهرون أمام مركز المجتمع التربوي ، وهناك ألقت الطفلة خناف شيخو، ابنة الشهيد نوبار، كلمة أشارت فيها إلى أن الاحتلال التركي يشن هجمات على شمال وشرق سوريا مستهدفاً المواطنين وخاصة الأطفال ويمنعهم من متابعة الدراسة.

بدورها، ألقت الإدارية في المجمع التربوي في جل آغا، نزهة يوسف، وضحت خلالها أن الاحتلال التركي تجاوز كل المعايير الإنسانية والحقوقية ضارباً عرض الحائط جميع القوانين الدولية، وجددت العهد بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر.

(آ)

ANHA