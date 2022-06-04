مظاهرات ضد تركيا في المناطق المحتلة.. كيف بدأت وما أسبابها

بدأت شرارة المظاهرات ضد مؤسسات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته من مركز مدينة عفرين المحتلة وشملت جميع المناطق المحتلة.

حيث انطلقت مظاهرة حاشدة من مركز دوار كاوا، وسط مدينة عفرين المحتلة ضد شركة الكهرباء STE))، بسبب رفع الأسعار والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وبعد استخدام قوات خاصة تابعة للاحتلال التركي الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وإطلاق الرصاص الحي عليهم، ازداد الاحتقان الشعبي وتحولت المظاهرات السلمية إلى انتفاضة في وجه الاحتلال التركي في جميع المناطق، ليقدم المتظاهرون على اقتحام مبنى المجالس المحلية التابعة لتركيا وإحراقها بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير جميع محتويات شركة الكهرباء وسط المدينة، وإحراقها.

وفي مدينة إدلب، انتفض الأهالي في وجه سياسات دولة الاحتلال التركي، ورددوا شعارات تطالب بخروج جيش الاحتلال التركي من الأراضي السورية، ورفعوا يافطات كتب عليها "السيد أردوغان أمنكم القومي لا يكون على حساب الشعب السوري، لا للتغيير الديمغرافي، نعم لعودة كل المهجرين".

كما استجاب أهالي مدينة مارع المحتلة لنداءات المتظاهرين في عفرين، وانتفضوا بدورهم ضد الاحتلال التركي وأقدموا على حرق مبنى المجلس المحلي وشركة الكهرباء في المدينة، ورددوا شعارات "سورية حرة حرة.. التركي يطلع برا".

كما خرج أهالي مدينة الباب المحتلة، وأحرقوا مباني شركة الكهرباء التركية ومؤسسات الاحتلال التركي ومرتزقته وسط المدينة.

وفي ناحية جندريسه التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقة "الشرطة المدينة" على قتل وجرح عشرات المتظاهرين ضد الاحتلال وسياساته في المنطقة.

وحسب مصادر من المناطق المحتلة، فإن جميع المناطق المحتلة، استجابت لنداءات المتظاهرين الذين خرجوا ضد سياسات دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، ومن المقرر إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى تلك المناطق والإعلان عن إضراب مفتوح حتى تحقيق مطالب المتظاهرين بخروج الاحتلال التركي من المناطق المحتلة في الشمال السوري.

(ج س/ف)

ANHA