مظاهرات داعمة لقرارات سعيّد في العاصمة تونس

خرج عدد من التونسيين، اليوم الأحد، في مظاهرات وسط العاصمة للتعبير عن دعمهم للإجراءات والقرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، وأهمها تجميد عمل البرلمان.
العالم والشرق الأوسط 2021-10-03T13:31:00 مركز الأخبار

ونظّم تونسيون في العاصمة مظاهرات داعمة لقرارات وإجراءات الرئيس قيس سعيّد، إذ رفع المتظاهرون شعارات مناهضة لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، كما نادى المتظاهرون بحلّ البرلمان الحالي، الذي تم تجميد أعماله في 25 تموز/ يوليو بمرسوم من الرئيس.

وتأتي هذه المظاهرات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء في الأيام الأخيرة، رداً على وقفة احتجاجية تم تنظيمها نهاية الشهر الماضي، نددت بقرارات الرئيس التونسي وطالبت بعودة البرلمان إلى ممارسة أعماله.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي أصدر جملةً من القرارات منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أهمها تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

(د ع)


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