مظاهرات داعمة لقرارات سعيّد في العاصمة تونس

ونظّم تونسيون في العاصمة مظاهرات داعمة لقرارات وإجراءات الرئيس قيس سعيّد، إذ رفع المتظاهرون شعارات مناهضة لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، كما نادى المتظاهرون بحلّ البرلمان الحالي، الذي تم تجميد أعماله في 25 تموز/ يوليو بمرسوم من الرئيس.

وتأتي هذه المظاهرات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء في الأيام الأخيرة، رداً على وقفة احتجاجية تم تنظيمها نهاية الشهر الماضي، نددت بقرارات الرئيس التونسي وطالبت بعودة البرلمان إلى ممارسة أعماله.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي أصدر جملةً من القرارات منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أهمها تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

(د ع)