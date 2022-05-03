واستقدمت دولة الاحتلال التركي من قرية ديركول التابعة لمدينة شرناخ في باكور (شمال كردستان) 120 مرتزقاً ممن يسمون "حماة القرى"، إلى منطقة متينا في مناطق الدفاع الشعبي لمحاربة الكريلا.

وبحسب ما نقلته وكالة ميزبوتاميا عن مصدر، أنه "بعد عجز الدولة التركية من التقدم أمام الكريلا بدأت باستقدام مرتزقة من حماه القرى في هجماتها ضد قوات الدفاع الشعبي".

وأوضح المصدر أن نجم دمير وهو شقيق أحد رؤساء البلديات التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية ويدعى نديم دمير، ضغط على المرتزقة للمشاركة في الهجمات على الكريلا مع جيش الاحتلال التركي.

مؤكداً أن 120 مرتزقاً برتب جاويش، أرسلوا إلى منطقة متينا، إلى جانب المرتزق دمير، بالإضافة إلى عمر كول وعبد الله شمشاك وهم قادة المرتزقة الذين تم إرسالهم إلى متينا.

هذا ويشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 17 نيسان المنصرم هجمات إبادة على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) بشراكة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا أنه يتلقى الهزائم على يد قوات الكريلا التي تبدي مقاومة بطولية في وجه الاحتلال.

ومنذ بدء الهجمات قتل ما لا يقل عن 280 من جنود الاحتلال التركي فضلاً عن إصابة العشرات، كما أعطبت قوات الكريلا عدداً من مروحيات الاحتلال التركي وأسقطت عدداً من مسيّرات الاحتلال التركي.

وكانت مصادر خاصة قد أفادت في وقت سابق لوكالة rojnews، أن دولة الاحتلال التركي استقدمت حوالي 5 آلاف مرتزقة من سوريا إلى مناطق الاشتباكات مع الكريلا لمحاربة قوات الدفاع الشعبي، وأشار المصدر ذاته إلى أن المرتزقة تمركزوا في مراكز ونقاط قوات ما يسمى مرتزقة "زيرفاني".

(س ر)