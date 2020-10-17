وأفادت ميركل للصحفيين في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل "اتفقنا على أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها تركيا مؤخرًا ذات الطبيعة الاستفزازية بشكلٍ واضح يترتب عليها زيادة التوترات بدلًا من تخفيفها، وهذا السلوك مؤسف للغاية ولا لزوم له".

كذلك ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الجمعة، بما اعتبره "استفزازات" تركيا، منتقدًا استئناف أنقرة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط الشهر الماضي "لإتاحة المجال للدبلوماسية" قبل قمة للاتحاد الأوروبي التي بحثت فرض عقوبات على تركيا.

لكن أنقرة عادت لترسل سفينة الأبحاث "أوروتش رئيس" للتنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط، وتحديدًا قرب جزيرة كاستيلو ريزو اليونانية.

كما أعلنت أنقرة عن إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في بحر إيجة، ردًّا على ما يصفه المسؤولون الأتراك بنقل السلطات اليونانية أسلحة إلى جزر قريبة من البر التركي.

(ش ع)