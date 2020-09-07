ميركل لا تستبعد تأثير تسمم نافالني على نورد ستريم الروسي

أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بحسب وكالة فرانس بريس، أن الأخيرة لا تستبعد أن تكون هناك تداعيات على مشروع أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، في حال فشلت روسيا في إجراء تحقيق شامل بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ولدى سؤاله إن كانت ميركل ستسعى إلى حماية مشروع أنابيب الغاز من روسيا إلى أوروبا والذي تبلغ كلفته مليارات اليورو، في حال لجأت ألمانيا إلى فرض عقوبات على موسكو على خلفية قضية نافالني، قال المتحدث شتيفن سيبرت إن "المستشارة تعتقد أنه سيكون من الخطأ استبعاد أي أمر منذ البداية".

وزادت برلين، التي ترأس حاليًّا الاتحاد الأوروبي، الضغط على موسكو، الأحد، عبر التهديد بفرض عقوبات إذا لم تقدم الأخيرة "في الأيام المقبلة" توضيحات بشأن قضية تسميم المعارض الأبرز للكرملين، أليكسي نافالني، الأمر الذي بات مثبت بالنسبة لبرلين.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لصحيفة "بيلد" الألمانية، "تحديد مهلٍ أمر لا يساعد أحدًا، لكن إذا لم يساهم في الأيام القليلة المقبلة الجانب الروسي في توضيح ما حدث، فسنضطر إلى مناقشة ردّ مع شركائنا".

وأضاف أنه إذا ما تقرر فرض عقوبات فلا بد من أن تكون "محددة" الأهداف ولم يستبعد اتخاذ خطوات قد تؤثر على مشروع "نورد ستريم 2" الضخم لخط أنابيب الغاز بين روسيا وأوروبا.

ولايزال المعارض الروسي الرئيسي، أليكسي نافالني، يخضع للعلاج في مستشفى في برلين.

وأعلنت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع أن هناك "أدلة قاطعة" على أنه تعرض لعملية تسميم من جانب روسيا أثناء جولة انتخابية بغاز أعصاب سام من مجموعة "نوفيتشوك" التي تم تطويرها في الحقبة السوفياتية لأغراض عسكرية.

وحثت برلين ودول غربية أخرى موسكو مرات عدة على توضيح ملابسات عملية التسميم.

إلا أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تلقى هذا الأسبوع بـ "درجة كبيرة من الريبة" الاتهامات بالاغتيال وطلب من برلين تقديم إثباتات.

(م ش)