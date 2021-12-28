ميقاتي: لا نفوذاً إيرانياً في لبنان.. وإذا استقالتي هي الحل فلن أتقاعس

وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "لبنان دولة مستقلة"، لافتاً إلى أنه "لا يعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان وأن "حزب الله" هو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية".

وفي مؤتمر صحفي عقده في السراي الحكومي، وسط بيروت، أكد ميقاتي أن "المهم أن نعقد طاولة حوار لتحديد سياسات لبنان الخارجية وعلى وجه الخصوص لتمتين علاقات لبنان مع دول الخليج وعدم الانخراط في ما يجري باليمن".

ودعا رئيس الوزراء اللبناني "للعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي".

وقال ميقاتي: "يجب إطلاق ورشة معالجة للأزمة في لبنان"، مضيفاً "لا خيار إلا المساهمة في مواجهة الأزمة".

وأكد رئيس الحكومة توقيعه مرسوم الانتخابات النيابية، وأنه سيسعى لعقد الانتخابات في موعدها.

وأضاف ميقاتي: "الدستور وجد لمنع التعطيل. أنا أول الساعين لمعاودة جلسات الحكومة".

وشدد على ضرورة "إقرار الموازنة والتحضير للانتخابات"، وأنه "لا حل إلا بالتمسك باستقلالية القضاء والشرعية الدولية".

وتابع قائلاً: "إذا كانت استقالتي تؤدي للحل فلن أتقاعس عنها".

وأمس الإثنين، حدد لبنان يوم 15 مايو/ أيار 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بعد نحو شهر على اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية ودول خليجية أخرى، جراء تصريح له قبل توليه الوزارة حول حرب اليمن.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على "حزب الله" وحركة "أمل" أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".

ويعاني لبنان منذ أكثر من سنتين من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

(ز غ)