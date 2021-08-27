ميقاتي: الاعتذار ليس على مفكرتي

وأضاف في حديث صحفي أنه قبل التكليف لتأليف الحكومة "وما زلت أتعاطى بإيجابية وآمل تخطي وتجاوز العقد الموجودة ".

وشدد ميقاتي على أنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة "لأن الهدف هو الوصول إلى بر الأمان وأنا أعلم أنه عندما يتم تشكيل الحكومة فسيتم دعم لبنان".

وتابع: "الرئيس المكلف يجب أن يكون له الدور الأول في تشكيل الحكومة لأنه المسؤول الأول أمام مجلس النواب والشعب".

وأضاف: "ليس هدفي إلى القيام بانقلابات وتغيير المراكز، بل هدفي هو إيجاد حلول لمعاناة الناس".

وقال ميقاتي: "أكرر أن هناك عقداً وعراقيل أمام تشكيل الحكومة وسأحاول جاهداً تذليلها من أجل الوصول إلى حكومة توقف الانهيار".

وأشار إلى أن "في كل اجتماع نبدأ وكأننا في المربع الأول لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام كي لا أنشر الإحباط".

ولفت ميقاتي إلى أن "لبنان يواجه خطر الزوال وأريد أن أعطي أملاً للبنانيين للبقاء في وطنهم والسعي لوقف الانهيار الحاصل".

واعتبر أن "انفجار مرفأ بيروت هو أكبر من كارثة ونحنُ لا نحمي أي مرتكب ولا أي شخص أهمل واجباته الوظيفية".

وأكّد ميقاتي أن "رئيس الجمهورية يعي جيداً أين تكمن العراقيل في عملية تشكيل الحكومة"، مشدداً على "أننا مع دعم القاضي بيطار لكن ضمن القانون فهو يمكنه الاستماع لدياب وعليه الاستماع له قبل اتهامه."

وحول السفن الإيرانية، قال إنه "لن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة."

وأشار إلى أن "موقف رؤساء الحكومات لا يهدف لحماية أي طرف بملف انفجار المرفأ ونحن مع العدالة".

وناشد ميقاتي جامعة الدول العربية مساعدة لبنان وعدم التخلي عنه قائلاً: "نحنُ بحاجة لكل دولة عربية ولكل عربي وفي حال نجحت بتشكيل حكومة سأثبت دور لبنان في الوسط العربي".

واعتبر أنه "قد تجاوزنا العقد المرتبطة بوزارتي "الداخلية والعدلية". وقال إن "دوري أن أجعل لبنان ينأى بنفسه عن أي اضطرابات"، مشيراً إلى أن "مدّة تكليف الحكومة باتت تضيق وعلينا أن نسعى لإيجاد الحلول لأنه في حال لم يحصل ذلك فإن الأزمة ستطول".

وأضاف "أنا متفائل وسأبقى على الإيجابية من أجل الوصول إلى حلول".

(ز غ)