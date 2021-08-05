اجتمع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي للمرة الخامسة على التوالي في قصر بعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون لاستكمال البحث بتشكيل الحكومة.

وعند انتهاء اللقاء اعتبر ميقاتي أن اجتماع اليوم له أهمية خاصة بعد ما حصل أمس ويجب أن نأخذ العبر من صوت المتضررين من انفجار 4 آب كما من مؤتمر الدول المانحة".

وشدد على ضرورة تشكيل حكومة وقال: "سنرتكب اثما كبيرا في حال التأخر في تشكيلها"، وأضاف: "احرزت والرئيس عون تقدماً في موضوع تأليف الحكومة حتى ولو كان هذا التقدم بطيئاً".

وتابع: تقدّمنا اليوم ولو أن التقدم بطيئاً ونريد للحكومة أن تكون نقطة تلاقي لا نقطة أخرى للإحباط في لبنان، مشيراً إلى أن "لا انقلابات في لبنان ونحن في مرحلة دستورية للوصول إلى الانتخابات النيابية التي من شأنها أحداث التغيير".

واعتبر أن المرحلة الحالية في لبنان بالغة الصعوبة، قائلاً: "أي كلمة أقولها ستزيد من العراقيل وبالتالي لن أتفوّه بأي كملة لا لزوم لها كي لا أزيد العراقيل ولكن لا تمسك بالحقائب والأسماء".

وأردف: "دستورياً لا مهلة للرئيس المكلف ولكن من منطلق حسي الوطني لا أستطيع أن أترك المهلة مفتوحة".

وتابع: "لا مكان للاعتذار حتى الساعة وأنا أسعى لتشكيل حكومة فاعلة ولا داعي لإثارة المشاكل".

وشكر ميقاتي فرنسا والدول على مؤتمر الدعم الدولي لدعمهم، مؤكداً أنهم قالوا: "اعملوا حكومة ونحن جنبكم وساعدوا حالكم"، مشدّداً على ضرورة تشكيل حكومة لافتاً: "نكون نرتكب إثماً كبيراً إذا لم نسرع في ذلك وتقدّمنا اليوم في المشاورات ولو كان التقدم بطيئاً لكننا مثابرون ومصرّون على تشكيل الحكومة".

(ز غ)