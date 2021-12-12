ميليتان جيا: لا تغيير في خريطة السيطرة الميدانية وأفشلنا جميع محاولات العدو

وأثنت مليتان جيا على الموقف المشرف لأهالي عين عيسى الذين يتمسكون بأرضهم على الرغم من شراسة الهجمات التركية.

وقيّمت ميليتان جيا، في لقاء مع وكالتنا، التصعيد التركي الأخير في عين عيسى، حيث تعرضت الناحية في الأسبوع الأخير لهجمات متكررة ومحاولات تسلل للسيطرة على الطريق الدولي السريع بين حلب – الحسكة والمعروف بطريق M4.

وقالت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية بمقاطعة كري سبي/ تل أبيض "هجمات الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى لم تتوقف، منذ أن احتلت مدينة كري سبي والقرى المحيطة بها، على الرغم من الاتفاقات والهدن التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، فمنذ سنتين تشهد ناحية عين عيسى والريف الغربي لمدينة كري سبي قصفاً عنيفاً بشكل شبه يومي".

وفي ذات السياق، أضافت: "عند تقييم التصعيدات العسكرية، منذ سنتين حتى يومنا هذا، نرى أن حدة الهجمات في الأشهر الأخيرة تصاعدت، حيث غيّرت الدولة التركية تكتيكاتها العسكرية في هجماتها، فبعد أن احتلت مدينة كري سبي وسّعت رقعة احتلالها حتى وصلت إلى حدود ناحية عين عيسى، التي تقع على الطريق الدولي، وصعّدت من حدة هجماتها على مركز الناحية ومحيطها".

وأشارت القيادية إلى أن الدولة التركية استخدمت كل أنواع الأسلحة الثقيلة لديها، في قصفها على الناحية، منها الصواريخ الحرارية والراجمات والطائرات المسيّرة والمدافع، بشكل يومي، عدا عن محاولات التسلل".

وذكرت ميليتان "أقدم الاحتلال التركي ومرتزقته على محاولتي تسلل إلى قرية صيدا القريبة من الطريق الدولي، وعلى إثرها اندلعت اشتباكات بيننا وبين المرتزقة".

وتطرقت مليتان في حديثها، إلى القصف العنيف الذي طال مركز الناحية خلال الأسبوع المنصرم، وقالت: "استهدفت الدولة التركية مركز الناحية بشكل مباشر واستخدمت الأسلحة الثقيلة في قصفها. الناحية تكتظ بالمدنيين".

وأشادت ميليتان جيا بمقاومة الأهالي "الأهالي مرتبطون بأرضهم وباتوا يعلمون أنهم أصحاب الحق وأصحاب هذه الأرض. لذا فالصمود والمقاومة والنضال في وجه الاحتلال شعارهم مهما اشتدت عليهم القذائف والصواريخ، فهم يتحلون بروح معنوية عالية، وقد رفعوا من وتيرة نضالهم في وجه الاحتلال بصمودهم وإصرارهم في العيش على أرضهم".

وأضافت "الاحتلال التركي يفتقر إلى الأخلاق في الحرب، باستهدافه للمدنيين والمراكز الطبية".

'أفشلنا كل محاولات التسلل ومخططات الاحتلال في الوصول إلى الطريق الدولي'

وأكدت القيادية أن قوات سوريا الديمقراطية تصدت "لكل تلك الهجمات وكل مصادر القصف في إطار الدفاع المشروع عن النفس وعن شعبنا، وكبدنا المرتزقة خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأفشلنا كل محاولات التسلل ومخططات الاحتلال في الوصول إلى الطريق الدولي وفرض السيطرة عليها".

وعن أهداف الاحتلال التركي من الهجمات على ناحية عين عيسى، أوضحت القيادية في قسد "الدولة التركية تحاول السيطرة على الطريق الدولي؛ لأنه طريق مهم لها، وهذا الطريق له أهمية كبيرة بالنسبة للدول المجاورة فهو يعتبر الطريق الرئيس للتجارة ويربط عدة دول ومدن ببعضها وهو الشريان الرئيس لشعوب المنطقة".

وتابعت: "تسعى الدولة التركية من خلال السيطرة على الطريق الدولي إلى تحقيق غايات سياسية وعسكرية في المنطقة".

وأكدت ميليتان جيا أنه لا يوجد تغيّر في خريطة السيطرة الميدانية، ولا يوجد أي تقدم لهم (تركيا والمرتزقة) على خطوط التّماس، وليس كما يقولون بأنهم وصلوا إلى الطريق الدولي وإنهم احتلوا قرية صيدا ومشيرفة وجهبل".

واختتمت القيادية لقوات سوريا الديمقراطية، مليتان جيا، أن قوات سوريا الديمقراطية جاهزة للدفاع عن أرضها وشعبها وصد كل الهجمات التي تشن على المنطقة "حماية هذه الأرض تقع على عاتق أبناء المنطقة الذين اكتسبوا الخبرات المتطورة في المجال العسكري والقتالي والتكتيك العسكري".

(م)

ANHA