ميديا روجهلات: شعب روجهلات يستعد لاحتجاجات جديدة

تحدثت عضوة جمعية المرأة الحرة في روجهلات كردستان (KJAR) والرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان الكردستانية ميديا روجهلات لوكالتنا، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî" أي "المرأة، الحياة، الحرية" التي بدأت في روجهلات كردستان وإيران بعد مقتل الشابة الكردية جينا أميني.

`وحدة الشعب هي رمز النجاح'

ذكرت ميديا روجهلات أن التظاهرات في روجهلات كردستان وإيران حقّقت وحدة الشعب، وهذا نصر كبير، ونوّهت إلى أن هذه الوحدة تحقّقت بفضل فلسفة القائد عبد الله أوجلان: "قامت ثورة نسائية في روجهلات كردستان، وتمكّنت النساء من تأسيس الوحدة في إيران. لسنوات لم تسمح سياسة النظام الإيراني للشعب بالتجمّع معاً، وهذا تطور كبير جداً وإحدى علامات النصر.

لقد قام النظام الإيراني بتقسيم الشعب وخلق الكراهية، ومع مقتل الشابة الكردية جينا، أوجد الشعب البديل بشعار "Jin, Jiyan, Azadî". فيما أتاحت فلسفة القائد عبد الله أوجلان للشعب بناء وحدته ضد السلطات، ربما يكون قائدنا في السجن لكن فكره حي وحر. وهذه هي قوته. إن البديل الذي قدمه يمكن أن يحقق التغيير ليس فقط في إيران وروجهلات كردستان، بل في العالم كله، وبهذا أُفشلت سلطة إيران. لسنوات كنا نقول إن قوة المرأة هي الحل وقد ظهر ذلك مرة أخرى في إيران".

تحركات وهجمات إيران

أشارت ميديا روجهلات إلى تصاعد هجمات الدولة الإيرانية على الاحتجاجات، وفي الوقت نفسه، تمت السيطرة بشكل كبير على المدن، وقالت: "منذ بداية الاحتجاجات والدولة الإيرانية تنفذ السياسة ذاتها حتى الآن. هناك هجمات وتهديدات ضد النساء وأسر الشهداء والأسرى. إن السياسة الأولى لإيران هي قتل وإسكات وإرهاب الشعب، وهناك مراقبة شديدة على المدن وسط تحليق كثيف للطائرات، حيث أصبحت المدن ساحات معارك، إذ أن مظاهر الحرب في كل شيء وهناك تحركات ضد الأحزاب الكردية على الحدود. وتريد بهذه السياسات تشويه صورة الشعب الكردي في إيران وإظهاره على أنه سبب الهجمات، لكن الشعب لم يعُد خائفاً من هذه السياسات. النظام الإيراني خائف جداً من الزوال، ويزيد من هجماته كلما تصاعدت الاحتجاجات. أما الشعب فيقول بصوت واحد: "نريد الحرية والمساواة".

’الشعب سوف يتخذ موقفاً شعبياً واضحاً‘

عضوة جمعية المرأة الحرة في روجهلات كردستان، ميديا روجهلات إلى أن الشعب يستعد للاحتجاجات والدولة الإيرانية تستعد أيضاً لشن هجمات جديدة، وقالت: "ربما لا تكون الاحتجاجات مثل اليوم الأول؛ لأن العديد من الأشخاص تعرضوا للقتل والاعتقال. لكن الشعب يستعد وسوف يظهر بأساليب جيدة جداً. هذه الاحتجاجات انطلقت في البداية على مستوى مدينة واحدة، ثم انتشرت فيما بعد في كل مكان. وحتى الآن، لم يتراجع المحتجون خطوة إلى الوراء وسيحققون النصر بالتأكيد. بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لثورة روجهلات كردستان، يستعد شعب روجهلات كردستان وإيران وأوروبا لسلسلة من النشاطات، ومن أجل منع هذه الأعمال، تسعى الدولة الإيرانية لتنفيذ هجمات، لكن هذا الأمر لا يوقف الاستعدادات.

لقد ظهرت احتجاجات كثيرة في إيران قبل الآن، لكن الأمر مختلف هذه المرة. الشعب يريد مجتمعاً ديمقراطياً بلون المرأة. النظام الحاكم لم يعد مقبولاً، يجب أن يتغيّر، لأنه معادٍ للديمقراطية، ولا يمكن للنظام أن يستمر في هذه السياسة. يجب على جميع نساء العالم أن يحققن وحدتهن حول شعار "Jin, Jiyan, Azadî" وسوف نقضي على السلطوية بروح مقاومة كوباني".

(ك)

ANHA