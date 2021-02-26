ميديا محمد: على النساء تنظيم أنفسهن وعدم الرضوخ للذهنية السلطوية

جاء ذلك، خلال اجتماع نظمه مؤتمر ستار في مدينة الحسكة بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، وذلك تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة".

وحضر الاجتماع الذي أقيم في صالة رشو بحي المشيرفة، العشرات من أهالي المدينة، إضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية.

وباركت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، ميديا محمد، اليوم العالمي للمرأة على جميع نساء العالم، وقالت: "نبارك في هذه المناسبة أيضًا أمهات الشهداء اللواتي ضحين بأبنائهن في سبيل حرية وسلام المنطقة، والقائد عبد الله أوجلان الذي قدّم للمرأة جميع حقوقها، وحررها من الظلم الذي كانت تتعرض له".

وأضافت: "اليوم العاملي للمرأة كان يومًا للمقاومة، حصلت فيه المرأة على حقوقها، حيث انتفضت النساء العاملات في مصنع نيويورك بعدما كن يتقاضين أجورًا أقل من الرجال، ليصبح يوم 8 من آذار يومًا عالميًّا للمرأة، تحتفل به كل نساء العالم".

وبيّنت ميديا محمد أن المرأة أصبحت قوية وطورت نفسها، وشاركت في جميع المجالات السياسية والاجتماعية وغيرها الكثير من المجالات الأخرى، ولم تعد تقبل بالفكر السلطوي الذي يتحكم بها ويستعبدها.

وتابعت ميديا حديثها " تعرضت النساء للكثير من الظلم وارتُكب بحقهن أبشع الجرائم، وتم اغتيال العديد منهن، وآخرها الرفيقتان في مجلس بلدة تل الشاير سعدة وهند، بهدف كسر إرادة المرأة الحرة وسلب حقوقها وجعلها أداة يحركونها متى أرادوا".

وطالبت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، ميديا محمد، في نهاية حديثها جميع النساء بالمزيد من النضال والدفاع عن حقوقهن وتنظيم أنفسهن في جميع المجالات وعدم الرضوخ للذهنية السلطوية.

وانتهى الاجتماع بعرض سنفزيون عن مقاومة المرأة وعن اليوم العالمي للمرأة ٨ آذار.

(ه إ)