ميدفيديف: تخلي أوكرانيا عن الانضمام للناتو ليس كافياً لإرساء السلام

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، خلال مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية: "إن التخلي عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي شرط ضروري، لكنه ليس كافياً للتوصل للسلام. من الضروري تحديد الضمانات ذاتها التي ذكرتها والتي تحدث عنها الرئيس بوتين".

وتابع: "حالما يتم وضع الضمانات، ووضعها في اتفاقية موقعة من قبل جميع الأطراف، سيكون هذا بالفعل شرطاً كافياً لوقف العملية، بالطبع، عندما تتحقق أهدافها".

وفي المقابلة، قال ميدفيديف إن "موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفقاً لشروط معينة".

وحتى قبل بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، أوضحت موسكو أنها لن تقبل بعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.

وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات من المحادثات بعد بدء التحرك العسكري، لكنهما لم يحرزا أي تقدم ولا توجد احتمالات تذكر لاستئنافها.

وقال ميدفيديف إن هذه المحادثات ستعتمد على كيفية تطور الأحداث.

(م ش)