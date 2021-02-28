ميانمار.. مقتل 7 متظاهرين في أعنف يوم للاحتجاجات ضد الانقلاب

وقالت مصادر طبية إن شرطة ميانمار أطلقت الرصاص الحي على محتجين، اليوم الأحد، فقتلت ما لا يقل عن سبعة، وأصابت عدة أشخاص في أعنف يوم في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع على الانقلاب العسكري.

وتشهد ميانمار فوضى منذ شهر عقب استيلاء الجيش على السلطة واحتجازه لزعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي ومعظم قيادات حزبها في الأول من شباط/ فبراير، بدعوى تزوير الانتخابات التي شهدتها البلاد في تشرين الثاني/ نوفمبر بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

إلى ذلك، قال طبيب يعمل في أحد المستشفيات، طلب عدم نشر اسمه، إن رجلًا توفي بعد نقله إلى المستشفى مصابًا بعيار ناري في الصدر، وتوفيت امرأة أيضًا نتيجة ما يشتبه أنها أزمة قلبية بعدما فضت الشرطة احتجاجًا للمعلمين بقنابل الصوت في مدينة يانجون، بحسب ما أفادت ابنتها وزميل لها.

وفي سياق متصل، قال السياسي كياو مين هتيكي لرويترز من مدينة داوي في جنوب البلاد إن الشرطة أطلقت الرصاص في المدينة فقتلت ثلاثة وأصابت عدة أشخاص آخرين.

وأفادت وكالة ميانمار "ناو" الإعلامية، أن شخصين قتلا خلال احتجاج في مدينة ماندالاي.

(د أ)