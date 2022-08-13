موسكو: سنقطع علاقاتنا مع واشنطن في حال استيلاء الأخيرة على أصولنا

نقلت وكالة تاس الروسية عن مدير إدارة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارتشيف يوم السبت، أن أي مصادرة محتملة لأصول روسية من قبل الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا ستدمر العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نحذر الأميركيين من العواقب الضارة لمثل هذه التصرفات، والتي ستقضي بشكل نهائي على العلاقات الثنائية، وهو أمر ليس في مصلحتهم وليس في مصلحتنا".

كما قال دارتشيف إن نفوذ الولايات المتحدة على أوكرانيا قد ازداد إلى درجة أن "الأميركيين أصبحوا على نحو متزايد طرفاً مباشراً في الصراع".

(م ش