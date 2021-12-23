موسكو: سنجري تدريبات عسكرية قرب حدود أوكرانيا خلال أيام

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء، إن "التدريبات سيشارك فيها نحو 1200 جندي وأكثر من 250 مركبة وطائرة حربية، وستكون مقسمة بين منطقة تدريب بالقرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، وإقليم كراسنودار القريب".

وأضافت الوزارة أن "القوات ستحاكي عملية استيلاء على منطقة في إطار هجوم واسع".

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من جنودها قرب حدود أوكرانيا وطالبت بعدم قبولها عضوا في حلف شمال الأطلسي.

كما طالبت بعدم نشر أسلحة هجومية على أراضي أوكرانيا أو دول أخرى مجاورة.

وفي سياق متصل، قالت الخارجية الروسية، إن "موسكو قدمت لأميركا مقترحاتها بشأن توقيت بدء المفاوضات حول الضمانات الأمنية، وفي انتظار رد من واشنطن".

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن "محاولات أميركا استخدام الحوار حول الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا سيؤدي إلى تأزم الوضع".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذّر من أن بلاده مستعدة لاتخاذ "خطوات عسكرية" رداً على ممارسات غربية "غير ودية" على خلفية النزاع بشأن أوكرانيا.

ومنذ أسابيع يتّهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بتأجيج التوترات قرب حدود موسكو، إلا أنه أشار للمرة الأولى الثلاثاء إلى نزاع محتمل.

وقال بوتين خلال اجتماع لمسؤولين في وزارة الدفاع الروسية إنه إذا بقي الغرب على "موقفه العدواني الواضح" ستتّخذ روسيا "تدابير عسكرية- تقنية انتقامية مناسبة".

ومنذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، تحذّر الولايات المتحدة من أن موسكو قد تكون بصدد الإعداد لشن هجوم واسع النطاق ضد أوكرانيا، ولوّحت بعقوبات غير مسبوقة قد تفرضها على روسيا.

(د ع)