موسكو: مجموعة السبع تمارس ضغوطاً على الهند لتبنّي نهجها تجاه الوضع في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن دول مجموعة السبع تمارس ضغوطاً على الهند، في الوثائق النهائية لقمة مجموعة العشرين المقبلة
العالم والشرق الأوسط 2023-09-08T14:03:00 مركز الأخبار

وجاء في بيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي: "دول مجموعة السبع وفي مقدمتها، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، تمارس ضغوطاً على الهند، لتبني نُهُجها الأحادية الجانب تجاه الوضع في أوكرانيا، في الوثائق الختامية لقمة مجموعة العشرين".

وأضاف البيان، بالقول: "على خلفية ذلك، يحاول الجانب الهندي الالتزام بمسار محايد، بناءً على التفويض الاقتصادي البحت لمجموعة العشرين".

وتستعد الهند لاستضافة القمة الـ18 لـ"مجموعة العشرين"، في الفترة من 9 إلى 10 أيلول الجاري، وذلك في مركز المؤتمرات "بهارات ماندابام" في نيودلهي.

(م ش)


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