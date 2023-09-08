موسكو: مجموعة السبع تمارس ضغوطاً على الهند لتبنّي نهجها تجاه الوضع في أوكرانيا

وجاء في بيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي: "دول مجموعة السبع وفي مقدمتها، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، تمارس ضغوطاً على الهند، لتبني نُهُجها الأحادية الجانب تجاه الوضع في أوكرانيا، في الوثائق الختامية لقمة مجموعة العشرين".

وأضاف البيان، بالقول: "على خلفية ذلك، يحاول الجانب الهندي الالتزام بمسار محايد، بناءً على التفويض الاقتصادي البحت لمجموعة العشرين".

وتستعد الهند لاستضافة القمة الـ18 لـ"مجموعة العشرين"، في الفترة من 9 إلى 10 أيلول الجاري، وذلك في مركز المؤتمرات "بهارات ماندابام" في نيودلهي.

(م ش)