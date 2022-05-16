موسكو: لن نتسامح مع توسع حلف الناتو

قالت روسيا إنه لا ينبغي أن يكون لدى الغرب أوهام بأن موسكو ستتحمل ببساطة توسع حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة ليشمل السويد وفنلندا، واصفة الخطوة بأنها خطأ من شأنه أن يؤجج التوتر العسكري، بحسب وكالة رويترز.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مراراً إلى توسع ما بعد الاتحاد السوفيتي لحلف الناتو باتجاه حدود روسيا كسبب لتحركه العسكري في أوكرانيا.

ومع ذلك، فقد أحدثت الحرب إحدى أكبر التغييرات في البنية الأمنية لأوروبا على مدى عقود: خطوات لم يكن من الممكن تصورها من قبل السويد وفنلندا، اللتين تشتركان في حدود 1300 كيلومتر مع روسيا، للانضمام إلى التحالف العسكري.

وقال ريابكوف، الذي قاد المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اقتراح روسي محكوم عليه بالفشل لوقف توسع الناتو باتجاه الشرق، إن قرارات هلسنكي وستوكهولم بالانضمام إلى الحلف كانت خطأ.

وقال ريابكوف: "المستوى العام للتوتر العسكري سيرتفع، والقدرة على التنبؤ في هذا المجال ستنخفض. إنه لمن العار أن يتم التضحية بالفطرة السليمة لبعض الأحكام الوهمية حول ما يجب القيام به في هذا الوضع الذي يتكشف".

لم تقدم روسيا سوى القليل من القرائن حول ما ستفعله رداً على توسيع دول الشمال لحلف شمال الأطلسي، قائلة فقط إنه سيكون هناك "رد عسكري تقني".

وقال أحد أقرب حلفاء بوتين الشهر الماضي، إن روسيا قد تنشر أسلحة نووية وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في كالينينغراد إذا انضمت فنلندا والسويد إلى الناتو.

سيكون انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو أحد أكبر النتائج الاستراتيجية لتحرك روسيا العسكري في أوكرانيا حتى الآن.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين إن مثل هذا التوسيع لحلف شمال الأطلسي لن يعزز أمن أوروبا.

ويقول الغرب إن حلف شمال الأطلسي - وهو تحالف يضم 30 دولة من بينها جمهوريات حلف وارسو السابقة مثل بولندا والمجر وكذلك القوى النووية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - هو تحالف دفاعي بحت.

وتقول موسكو إن الناتو يهدد روسيا وأن واشنطن تجاهلت مراراً مخاوف الكرملين بشأن أمن حدودها في الغرب، والتي كانت مصدر غزوين أوروبيين مدمرين في عامي 1812 و 1941.

وحصلت فنلندا على استقلالها عن روسيا في عام 1917 وخاضت حربين ضدها خلال الحرب العالمية الثانية التي فقدت خلالها أراضيها. لم تخض السويد أي حرب منذ 200 عام، حيث ركزت السياسة الخارجية للأخيرة على دعم الديمقراطية ونزع السلاح النووي.

(م ش)