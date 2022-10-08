موسكو: انفجار شاحنة على جسر القرم

أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر، بحسب روسيا اليوم.

وتم تعليق حركة المرور على جسر، الذي افتتح في عام 2018 وصمم لربط شبه جزيرة القرم بشبكة النقل الروسية.

وقالت الوكالة نقلاً عن مسؤول إقليمي "اشتعلت النيران في خزان وقود في أحد أجزاء جسر القرم" لكن من دون ذكر السبب.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن الانفجار على الجسر وقع حوالي الساعة السادسة صباحاً (03:00 بتوقيت جرينتش).

وأفادت سلطات شبه جزيرة القرم باشتعال صهريج وقود في أحد أجزاء جسر القرم فجر اليوم السبت.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب في بيان لها: " صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".

وأضاف البيان أن انهياراً جزئياً حدث في قسمين من طريق السيارات، دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر.

وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.

ومن جهته أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم صباح اليوم السبت.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "فيما يتعلق بحادث جسر القرم، تلقى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء مارات حسنولين، ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ووزير النقل فيتالي سافيليف"، إضافة إلى تقارير قادة عسكريين وأمنيين.

وتابع بيسكوف: "أصدر الرئيس تعليمات لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة أسباب ما حدث وإزالة آثاره في أسرع وقت ممكن"، موضحاً أن اللجنة ستشمل أيضاً رئيسي إقليمي كراسنودار والقرم، وممثلي الحرس الوطني وجهاز الأمن الفدرالي ووزارة الداخلية.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النقاب عن الجسر في عام 2018، بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، مما أدى إلى فرض عقوبات وتدهور العلاقات مع الغرب.

(م ش)