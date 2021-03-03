فرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات على مسؤولين روس كبار، ردًّا على تسميم المعارض الروسي أليسكي نافالني الذي تحمل أجهزة الاستخبارات الأميركية موسكو المسؤولية عنه.

وهذه العقوبات تعتبر الأولى ضد روسيا، التي يعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن منذ وصوله إلى السلطة في 20 تشرين الثاني/ يناير. ويعتمد على لهجة أكثر حزمًا حيال الكرملين من سلفه الجمهوري ترامب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "واشنطن وبروكسل تحاولان صرف الانتباه عن مشاكلهما الداخلية الضخمة، من خلال فرض عقوبات جديدة ضد روسيا".

وأضافت: "إن هذه المشاكل تتجلى في الاتحاد الأوروبي، في فشل تنظيم التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا، وكذلك لا يوجد اتفاق داخل الاتحاد حول موضوع جوازات سفر التطعيم، وكيفية تنسيق ذلك مع المفهوم الأوروبي حول حقوق الإنسان، وحرية التنقل"، مشيرة إلى أن هناك مشاكل كذلك في مجال تنفيذ العقود والالتزامات المتعلقة بإمدادات اللقاح الضرورة جدًّا حاليًّا.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الشراكة الوهمية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تقوم فقط على "الروسفوبيا"، وغير موجهة للعثور على حل بناء للمشاكل هناك، مشددة على أن هذين الطرفين، ينتهكان خلال ذلك، التزاماتهما الدولية.

(د أ)