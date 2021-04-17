موسكو تتعامل بالمثل وواشنطن تعتبره تصعيدًا مؤسفًا

واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أنّ هذه خطوة "تصعيدية ومؤسفة"، وقال: "ليس من مصلحتنا الدخول في دائرة تصعيدية، لكنّنا نحتفظ بالحق في الرد على أي انتقام روسي ضد الولايات المتحدة".

ويأتي ذلك بعد اتّباع روسيا مبدأ المعاملة بالمثل على طرد أميركا 10 مسؤولين بسفارتها في واشنطن، وكانت روسيا هدّدت في وقتٍ سابق، الجمعة، بخفض التمثيل الدبلوماسي الأميركي إلى 300 إذا لم تغيّر واشنطن سلوكها، كما حظرت عددًا من أعضاء إدارة بايدن، ومنعت دخول مديري "إف بي آي" وجهاز الاستخبارات الوطنية.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، طلب بلاده من 10 دبلوماسيين أميركيين مغادرة روسيا، وقال في تصريح للصحافيين: "موسكو نصحت السفير الأميركي، جون سوليفان، بالعودة إلى واشنطن لإجراء مشاورات جدّية"، مُضيفًا، "سننهي كل أنشطة المنظمات غير الحكومية المموّلة من واشنطن في روسيا".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن سابقًا أن مساعدًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ السفير الأميركي في روسيا، اليوم، برد فعل موسكو على حزمةٍ جديدةٍ من العقوبات الأميركية.

ويُذكر أن الولايات المتحدة فرضت، الخميس، مجموعةً واسعةً من العقوبات ضد موسكو لمعاقبتها على تدخّلها المزعوم في الانتخابات الأميركية لعام 2020 والتسلل الإلكتروني والقيام بممارسات استفزازية ضد أوكرانيا وغيرها من الأنشطة "الخبيثة".

واستهدفت العقوبات شركات روسية، كما شملت طرد دبلوماسيين روس وفرض قيود على سوق الدين السيادي الروسي، في المقابل، ردّت موسكو بغضب، أمس، فاستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الأميركي لإبلاغه أنّ "سلسلة من التدابير الانتقامية ستأتي قريبا". كما قالت متحدثة باسم الوزارة إنّ القمة المحتملة بين رئيسي البلدين قد لا تنعقد.

(د ع)