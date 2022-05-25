قال مصدر مطلع، لوكالة ريا نوفوستي الروسية، إن منظومات الدفاع الجوي الروسية، تمكنت منذ بداية التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا من إسقاط حوالي 90 طائرة "بيرقدار" التركية الصنع.

وأضاف المصدر: "اعتبارا من 24 شباط، تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية من تدمير حوالي 90 طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار وهي في الجو".

وأشار المصدر إلى أن هذه الطائرات التركية "تعمل بنظام رؤية وملاحة بقناة واحدة، ويمكنها مهاجمة هدف واحد فقط في كل مرة، وهذا يقلل بشكل كبير من قدرتها على الصمود، لأن احتمال إسقاطها عند تكرارها الهجوم يصبح 100٪".

وبخصوص العقوبات الغربية الاقتصادية على روسيا، انتهت فترة سريان الترخيص العام من وزارة الخزانة الأميركية، الذي سمح لروسيا بسداد مدفوعات لخدمة ديونها الخارجية.

ووفقا لقرار السلطات، انتهت هذه الفترة، اليوم الأربعاء، بعد دقيقة واحدة من منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي.

وأعلنت الوزارة الأميركية أمس الثلاثاء، أنها لا تعتزم تمديد فترة سريان الوثيقة التي صدرت في آذار، وبفضلها تم استثناء مدفوعات خدمة جزء من الدين السيادي لروسيا من العقوبات ضد روسيا.

وترى وكالة بلومبيرغ، أن رفض تجديد الوثيقة يشير إلى أن الجانب الأميركي يفضل إجبار روسيا، على "إعلان التخلف عن السداد، بدلا من دفعها إلى إفراغ خزينتها لصالح المستثمرين الأميركيين".

وعن تبعات التحرك العسكري الروسي الاقتصادية والغذائية في العالم، دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أثناء مفاوضات عبر الفيديو مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى إنشاء "ممر أخضر" لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله: "في الوضع الحالي يجب على المجتمع الدولي أن يساعد في وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن وإنشاء "ممر أخضر" لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا".

وأكد الوزير جاهزية بكين لإجراء مشاورات بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية. وأضاف: "لا يمكن أن تقف الصين جانبا في حل القضايا الهامة التي تثير اهتماما كبيرا في المجتمع الدولي".

وتابع أن بلاده ستتمسك بموقفها المسؤول من المسائل المناسبة، موضحا: "سنقدم مساعدة غذائية طارئة دائما للدول التي هي في أمس حاجة إليها".

وميدانيا، سعت القوات الروسية لتطويق القوات الأوكرانية في مدينتين شرقيتين، بينما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن موسكو تسعى لتدمير منطقة دونباس الصناعية حيث ركزت هجماتها.

وتحاول روسيا الاستيلاء على مقاطعتي دونباس "الانفصاليتين"، دونيتسك ولوغانسك، واحتجاز القوات الأوكرانية في جيب على الجبهة الشرقية الرئيسية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن روسيا كثفت من استخدام الطائرات لدعم القوات البرية لأنها تفتقر إلى إمدادات الصواريخ عالية الدقة.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "الوضع في دونباس صعب للغاية. تتركز كل القوة المتبقية للجيش الروسي الآن في هذه المنطقة. المحتلون يريدون تدمير كل شيء هناك".

وقال الجيش الأوكراني إنه صد تسع هجمات روسية يوم الثلاثاء في دونباس حيث قتلت القوات الروسية ما لا يقل عن 14 مدنيا باستخدام طائرات وقاذفات صواريخ ومدفعية ودبابات وقذائف مورتر وصواريخ.

(م ش)