موسكو تقترب من السيطرة على لوهانسك

مع استمرار القتال بشراسة شرق أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية، يبدو أن موسكو باتت قاب قوسين من السيطرة على منطقة لوهانسك في إقليم دونباس.

فقد أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية "شنت أمس الخميس هجوماً من ثلاث جهات في محاولة لتطويق القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك وليسيتشانسك".

وإذا سقطت هاتان المدينتان اللتان تقعان على ضفتي نهر سيفيرسكي دونيتس، فستكون لوهانسك قد سقطت بالكامل تقريباً في أيدي الروس.

بدوره، ذكر حاكم لوهانسك سيرهي جايداي أن حوالي 50 جندياً روسياً وصلوا إلى طريق سريع "وتمكنوا من كسب موطئ قدم"، وإقامة نقطة تفتيش.

كما أشار إلى أن المقاتلين الأوكران يتراجعون ببطء نحو مواقع أشد تحصيناً.

كذلك، أكد مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دنيسينكو في إفادة مساء أمس، أن 25 كتيبة روسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية.

إلى ذلك، أكد شهود عيان أن الروس تقدموا في سفيتلودارسك، حيث انسحبت القوات الأوكرانية في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وأصبحت المدينة الآن تحت سيطرة المقاتلين المتحالفين مع موسكو، والذين سيطروا على مبنى الحكومة المحلية وعلقوا "شعار المطرقة والمنجل السوفييتي" عند الباب.

أمام هذا التقدم الروسي شرقاً، جددت كييف المطالبة بمزيد من الأسلحة الثقيلة والفعالة. وطالب قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على تطبيق تيليغرام بمزيد من الأسلحة الغربية، لا سيما "الأسلحة التي ستسمح بضرب العدو من مسافة بعيدة". على حد تعبيره.

يذكر أنه منذ آذار الماضي، أطلقت القوات الروسية المرحلة الثانية من تحركها العسكري على الأراضي الأوكرانية، من أجل السيطرة على إقليم دونباس، الذي تعتبر روسيا أن سكانه تعرضوا لانتهاكات عدة من قبل كييف.

وتسعى موسكو إلى السيطرة على هذا الاقليم المهم، لا سيما أنها إذا تمكنت من ذلك، فستنجح بربط المناطق شرقاً بشبه جزيرة القرم (جنوباً) التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.

ومن جهته، قال رئيس "جمهورية دونيتسك" دينيس بوشيلين لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن ميناء ماريوبول سيعمل بشكل كامل، لكن العقوبات تعقد استعادة المعدات الضرورية لعودة العمل.

وأضاف "أما بالنسبة لميناء ماريوبول، فإن طلبات تشغيله كبيرة للغاية، ولكن من المهم أيضاً بالنسبة لنا أن يصبح ميناء ماريوبول صالحاً للعمل بشكل كامل، في مجال ترميم البنية التحتية، فهو مهم لمواد البناء التي سيتم استيرادها من خلاله، وسيكون هناك كميات كبيرة منها، مع الأخذ بالاعتبار الدمار الذي نراه الآن في ماريوبول".

وفقاً لبوشيلين: "بحلول نهاية شهر أيار، نخطط لتنفيذ أول شحنة عبر المرفأ، في الواقع، سيبدأ عمله، ولكن من المحتمل أن نصل إلى إنتاجيته الكاملة بعد ذلك بقليل بسبب حقيقة أنه يجب إجراء بعض الإصلاحات أيضاً: لا يزال التدمير موجوداً".

(م ش)