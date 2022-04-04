موسكو تنفي اتهامات بارتكابها عمليات قتل جماعية في بوتشا وعقوبات غربية مرتقبة

وسُمع دوي انفجارات في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بينما قالت وسائل إعلام أوكرانية إن انفجارات سمع دويها في مدينة خيرسون جنوب البلاد أيضاً.

ومن جانبها، رصدت وزارة الدفاع البريطانية استمرار القتال في مدينة ماريوبول، حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة على المدينة، وقالت إن القوات الروسية تنظم صفوفها وتركز هجماتها على دونباس. وبحسب المخابرات البريطانية، فإن عناصر من المرتزقة إلى جانب قوات خاصة من "فاغنر" قد انتقلت إلى الإقليم لتعزيز وجودها هناك.

وفي السياق ذاته أعلن عمدة إقليم سومي شمال شرقي البلاد عن انسحاب كامل القوات الروسية من الإقليم، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول صباح اليوم.

وقال نائب رئيس بلدية بوتشا الأوكرانية، تاراس شابرافسكي، إن 50 شخصا قتلوا من سكان المدينة، الذين تم العثور عليهم بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة أواخر الأسبوع الماضي، والذين، بحسب رئيس البلدية، كانوا ضحايا عمليات قتل خارج نطاق القانون نفذتها القوات الروسية، واتهم المسؤولون موسكو بارتكاب جرائم حرب.

ومن جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أصدرته يوم الأحد إن جميع الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها السلطات الأوكرانية والتي تزعم ارتكاب القوات الروسية "جرائم" في بوتشا كانت عملاً "استفزازياً"، ولم يتعرض أي من سكان بوتشا للعنف على يد القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها يوم الأحد: "في الوقت الذي كانت تسيطر فيه القوات المسلحة الروسية على هذه المستوطنة، لم يتعرض أي مواطن محلي لأية أعمال عنف". وأضافت أنه قبل انسحاب القوات الروسية في 30 آذار، سلمت 452 طناً من المساعدات الإنسانية للمدنيين في أنحاء منطقة كييف.

وقال شابرافسكي، نائب رئيس البلدية، إنه تم العثور على حوالي 300 قتيل بعد الانسحاب الروسي. وقال إن المسؤولين سجلوا حتى الآن 50 حالة إعدام نفذتها القوات الروسية.

وقالت أوكرانيا يوم السبت إن قواتها استعادت جميع المناطق حول كييف وإنها تسيطر الآن بشكل كامل على منطقة العاصمة للمرة الأولى منذ التحرك العسكري الروسي الذي بدأ في الـ 24 من شباط المنصرم.

وعقب اتهامها بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا الأوكرانية ودعواتها لفتح تحقيق إثر العثور على عشرات الجثث في المدينة الواقعة في شمال غرب كييف تتجه الدول الغربية نحو فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية واصفا إياها بـ"القتلة والجلادين والمغتصبين واللصوص" بعد العثور على جثث عشرات المدنيين في بوتشا الواقعة قرب كييف.

ودعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر: "أطالب بعقوبات جديدة مدمرة من مجموعة السبع: فرض حظر على النفط والغاز والفحم، وإغلاق جميع الموانئ أمام السفن والبضائع الروسية، وفصل جميع البنوك الروسية عن سويفت".

(م ش)