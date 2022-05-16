موسكو تكثف هجماتها في دونباس والناتو يسعى لتعزيز وجوده على حدود الأولى

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في فيديو نشره مساء الأحد استعداد بلاده لمحاولات روسية جديدة لمهاجمة دونباس حيث تكثف القوات الروسية من تحركاتها بشكل ما نحو جنوب أوكرانيا"، مؤكداً أن "المحتلين يرفضون حتى الآن الإقرار بأنهم في مأزق".

وأفاد مستشار الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، مساء الأحد، أن موسكو تنقل قوات من منطقة خاركيف (شمال) إلى لوغانسك في دونباس بهدف السيطرة على سيفيرودونيتسك، فيما أكدت رئاسة الأركان الأوكرانية، صباح الإثنين، أن الجيش الروسي يحشد قواته في إيزيوم بين خاركيف وسيفيرودونيتسك.

وكان سيرغي غايداي، الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك التي تشكل مع منطقة دونيتسك حوض دونباس، صرح السبت "نستعد لهجمات كبرى في سيفيرودونتيسك وحول محور ليسيتشانسك-باخموت"، واصفاً الوضع الإنساني بأنه حرج بشكل متزايد.

وذكرت المصادر أن قوات موسكو فشلت في تحقيق مكاسب تذكر على الأرض، ما جعل خطة معركته تسجل "تأخيراً كبيراً عن الجدول الزمني المحدد".

وقالت المصادر أن "روسيا خسرت على الأرجح ثلث القوة القتالية البرية التي أرسلتها في شباط "، وتابعت أنه "في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن تسرّع روسيا وتيرة تقدمها بشكل ملحوظ خلال الثلاثين يوما القادمة".

وفي المقابل، أعلنت موسكو أنها استهدفت بصواريخ "عالية الدقة" مركزي قيادة للقوات الأوكرانية وأربعة مستودعات ذخيرة مدفعية بالقرب من زابوريجيا وباراسكوفيفكا وكونستانتينوفكا ونوفوميكايلوفكا في دونيتسك.

كما دمرت القوات الجوية الروسية قاذفتي صواريخ من طراز إس-300 ونظام رادار في منطقة سومي، وفق الوزارة التي أضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وفي ماريوبول في أقصى جنوب دونباس، يواصل الجيش الروسي القصف على مصنع أزوفستال، آخر جيب لا يزال يقاوم في هذه المدينة الساحلية الإستراتيجية، بحسب رئاسة الأركان الأوكرانية، فيما كشف مسؤول عسكري في قوات "جمهورية دونيتسك" الموالية لموسكو عن خروج مجموعة من المسلحين رافعين أعلاماً بيضاء من مصنع "آزوفستال".

وقال قائد كتيبة "فوستوك" التابعة لقوات "دونيتسك الشعبية"، ألكسندر خوداكوفسكي، أن مجموعة من 10 أشخاص يرفعون أعلام بيضاء خرجوا من مصنع "أزوفستال".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت، في وقت سابق، اكتمال عملية إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، حيث تحاصر القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في الداخل.

لكن قوات موسكو تواجه في الشمال مقاومة شرسة من القوات الأوكرانية التي تشن هجومًا مضادًا في منطقة خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، وباتت قريبة من بلوغ الحدود الروسية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، فإن الحلف الأطلسي على وشك تعزيز وجوده على الحدود الروسية، بعدما وافق الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم في السويد الأحد، على طلب الانضمام إلى الناتو، في قطيعة تاريخية مع سياسة عدم الانحياز العسكري التي ينتهجها البلد منذ عقود.

ولاحقًا، اعتبرت رئيسة الوزراء السويدية أن الترشح مع فنلندا لعضوية الحلف هو "الأفضل بالنسبة إلى السويد".

وكانت هلسنكي أعلنت قبل بضع ساعات أنها ستطلب رسميًا الانضمام إلى الحلف الأطلسي رغم تحذيرات روسيا التي تتقاسم مع فنلندا حدودا طولها 1300 كلم.

وعلق الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، الأحد، أن انضمام البلدين سيثبت أن "العدوان غير مجد" مؤكداً استعداد الحلف لتعزيز "الضمانات الأمنية" لهما.

وفي ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف الأطلسي في برلين، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن دول الحلف ستواصل جهودها "ولا سيما على صعيد المساعدة العسكرية" لأوكرانيا.

ورحب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الأحد، بـ "سابقة" مع قرار ألمانيا تسليم كييف أسلحة ثقيلة.

وقال كوليبا في فيديو نشره على فيسبوك "يوم وصولي إلى برلين، كان يجري تدريب جنود أوكرانيين على استخدام مدفعية ألمانية ذاتية الدفع عيار 155 ملم" مضيفًا "قريبا ستضرب مدافع هاوتزر هذا العدو. تم إحداث سابقة. تم التغلب على الحاجز النفسي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة".

(م ش)