موسكو تجري اتصالاً مع واشنطن وشرق أوكرانيا يشهد تصعيداً أمنياً

في الوقت الذي وصلت فيه الأزمة الروسية الغربية إلى ذروتها، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي لويد أوستن اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الاتصال بناء على طلب الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في وقت تبادلت فيه أوكرانيا و"الانفصاليون" الموالون لروسيا الجمعة الاتهامات بعمليات قصف جديدة شرق البلاد الذي يشهد، منذ الخميس، تصعيداً أمنياً على وقع مخاوف من هجوم روسي محتمل، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وبحسب السلطات الأوكرانية، فإنه حصل 20 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من قبل "الانفصاليين" خلال الليل، في حين تحدث الطرف الآخر عن 27 عملية قصف من جانب الجيش الأوكراني.

(د ع)