وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في أواخر آذار الماضي، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى "دول غير صديقة"، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة عليها جراء تحركها العسكري في أوكرانيا.

وأضاف بوتين "قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي"، وأوضح أن ذلك يأتي رداً على تجميد أصول روسيا في الغرب بسبب تحركها العسكري في أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة الروسية، الإثنين، أن السلطات وضعت قائمة بدول "غير صديقة" ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل الذي فقد 45 في المائة من قيمته منذ كانون الثاني/ يناير.

وفي 7 آذار/ مارس، أعلنت الحكومة الروسية وضع قائمة بدول "غير صديقة"، وتضم "الدول التي فرضت أو انضمت إلى العقوبات" ضد روسيا على خلفية تحركها العسكري في أوكرانيا.

وتشمل القائمة الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان.

ولم تضم القائمة أي دولة عربية أو أفريقية، ويشار إلى أن روسيا تعتبر أكبر مصدري القمح في العالم.

(ل د)