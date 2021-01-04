موسكو تدعو إلى توسيع الحوار الوطني الليبي

ومع تواصل الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، رغم التوترات الأخيرة، علّق فيرشينين على موافقة الأطراف الليبية على إجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري، قائلًا "نحن ننطلق من حقيقة أن المسؤولية الرئيسة في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة تقع على عاتق الليبيين أنفسهم، يجب وضع مثل هذه القرارات في إطار حوار وطني على أوسع نطاق ممكن، وذلك بمشاركة القوى السياسية اللّيبية، بما في ذلك أنصار القائد الوطني الليبي السابق معمر القذافي.

كما أضاف "إذا رأت الغالبية العظمى من الليبيين أنه من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها فليكن"، مؤكدًا أن الأمم المتحدة مدعوة بلا شك للعب دورها من خلال تقديم المساعدة الفنية والتنظيمية الممكنة مع "احترام سيادة البلاد".

وأوضح سيرغي فيرشينين أن بلاده مقتنعة بأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب إدراجها في سياق الإصلاحات الحيوية الليبية الهادفة إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، والحفاظ على وحدة البلاد، وتشكيل هيئات حكومية فاعلة".

يشار إلى أن الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في تونس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي كانت اتفقت على إجراء انتخابات عامة بالبلاد في 24 كانون الأول/ ديسمبر القادم، على الرغم من بقاء العديد من القضايا العالقة، والجاري التفاوض بشأنها حاليًّا كشكل التمثيل في الحكومة الموحدة، ومسألة المرتزقة وغيرها.

(آ س)