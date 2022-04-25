موسكو تعترض على الدعم الأميركي المتزايد لأوكرانيا ولا أجماع أوروبي على حظر الطاقة الروسية

أكد مسؤولون أميركيون أن وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن أجريا محادثات بكييف في أول زيارة لهما إلى أوكرانيا منذ بداية التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأعرب بلينكن وأوستن، أثناء زيارتهما التي جرت أمس الأحد، عن تضامنهما مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن الوزيرين أعلنا خلال هذه الزيارة عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الاميركيين إلى أوكرانيا اعتبارا من "هذا الأسبوع"، وعن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية، المباشرة وغير المباشرة، بينها نحو 300 مليون دولار لمساعدة البلاد على شراء الأسلحة الضرورية.

وستقدم مبالغ أيضا لحلفاء أوكرانيا الإقليميين الذين يحتاجون إليها بعد إرسالهم أسلحة إلى جارتهم.

وتابع المسؤول لصحافيين كانوا في انتظار بلينكن وأوستن على الجانب البولندي من الحدود، أنه "منذ بدء الأعمال العدائية، كان لدينا فريق عبر الحدود في بولندا يتولى هذا العمل نيابة عنا". وأضاف: "بدءا من هذا الأسبوع، سيتمكن أعضاء هذا الفريق من التوجه يوميا إلى أوكرانيا"، مضيفا أنه "في نهاية المطاف، سيستأنفون تواجدهم في كييف".

وأعلن بلينكن أن الرئيس الاميركي، جو بايدن، يعتزم في الأيام المقبلة ترشيح السفيرة الاميركية الحالية لدى سلوفاكيا، بريدجت برينك، لمنصب السفيرة في كييف، والذي ظل شاغرا منذ 2019.

ومن جهتها أرسلت روسيا مذكرة إلى الولايات المتحدة لوقف توريد الأسلحة، عقب إعلان الإدارة الاميركية توريد أسلحة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وصرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الاميركية، أناتولي أنطونوف، تعقيبا على ذلك بأن إرسال أسلحة إلى كييف لا يساهم في إيجاد حل دبلوماسي وتسوية للأزمة.

جاء ذلك في مقابلة لأنطونوف مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية، حيث تابع أن الرقم ضخم، ويدفع نحو زيادة المخاطر وتفاقم الوضع على نحو أكبر، ويرى الدبلوماسي الروسي أن "المهمة، على حد تعبير أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي صراحة، هي منع روسيا من الوقوف على قدميها، واحترام مصالحها وسماع صوتها حول العالم".

بوريل: لا إجماع أوروبي على حظر الطاقة الروسية

وفي سياق آخر قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد لم تتوصل حتى الآن إلى إجماع حول حظر استيراد النفط والغاز من روسيا.

وأضاف بوريل، في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين صحيفة دي فيلت الألمانية: "في الوقت الحالي، ليس لدينا موقف موحد في الاتحاد الاوروبي بشأن هذه القضية".

وأشار بوريل إلى أن ذلك ينطبق أيضا على ما يسمى بالعقوبات البديلة، بما في ذلك الرسوم التأديبية على واردات النفط والغاز من روسيا.

ونوه بوريل بأنه ستتم مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في نهاية مايو، وحتى ذلك الحين ستستمر المناقشة.

وقال بوريل إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، "صرحت بوضوح شديد" بأنها لن تدعم فرض حظر على استيراد النفط والغاز من روسيا.

الجيش الأوكراني: القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع آزوفستال

وبدورهم، قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية حاولت اقتحام مصنع آزوفستال للصلب الذي تسيطر عليه أوكرانيا يوم الأحد، في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق البلاد، على الرغم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بأن المجمع ليس بحاجة إلى الاستيلاء عليه.

وكتبت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك أن القوات الروسية تطلق وتنفذ "عمليات هجومية" في منطقة آزوفستال، فضلا عن شن غارات جوية على البنية التحتية المدنية.

وقال سيرهي فولينا، قائد اللواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول، في مقابلة مع نائب معارض ظهر على موقع يوتيوب يوم الأحد، إن روسيا تقصف المجمع بقصف جوي ومدفعي.

ونفى عمدة ماريوبول كونستانتين إيفاشينكو، المسؤول الذي عينته روسيا، وقوع أي قتال في المدينة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية تاس يوم الأحد.

ومصنع آزوفستال للصلب هو المعقل الرئيسي المتبقي لأوكرانيا في ماريوبول، المدينة التي شهدت قصفًا متواصلًا منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 شباط.

في وقت سابق يوم الأحد، كتب مستشار الرئاسة الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش على فيسبوك أن "القوات الروسية تحاول القضاء على المدافعين عن آزوفستال وأكثر من 1000 مدني يختبئون في المصنع".

وفي وقت لاحق يوم الأحد، قال أريستوفيتش في خطاب بالفيديو نشره مكتب الرئيس إن أوكرانيا تعرض على روسيا جولة "خاصة" من المفاوضات ستعقد في ماريوبول لمناقشة مصير المدنيين والقوات الأوكرانية التي لا تزال عالقة في المدينة.

وقال أريستوفيتش إن المفاوضات ستهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار في ماريوبول، وممرات إنسانية "لعدة أيام"، وتحرير أو تبادل المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع آزوفستال.

وحاصرت القوات الروسية مصنع آزوفستال في أوائل آذار وسيطرت تدريجياً على معظم المدينة.

ويوم الخميس الماضي، أعلن بوتين أن ماريوبول قد "تحررت" وأبلغ وزير دفاعه علانية بإلغاء اقتحام مصنع آزوفستال لإنقاذ حياة الجنود الروس.

(م ش)