موسكو تعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "روسيا أخطرت اليوم، رسميا الجانبين التركي والأوكراني، بالإضافة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، عدم موافقتها على تمديد صفقة الحبوب؛ وفي المستقبل القريب، سوف تنشر وزارة الخارجية الروسية بيانا توضح فيه بشكل مفصل الموقف الروسي"، بحسب وكالة روسية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.

وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".

وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".

وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".

(م ش)